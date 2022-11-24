بعد أوسكار وجولدن جلوب.. نيكول كيدمان تحصل على جائزة «إنجاز العمر»

أعلن مجلس أمناء معهد الفيلم الأمريكي، منح النجمة نيكول كيدمان جائزة إنجاز العمر عن مسيرتها الفنية، وفقا للبيان الصادر عن المعهد، الذي وصف الجائزة بأنها «أعلى تكريم لمهنة في السينما»، لتكون الشخصية السينمائية الـ49 التي تحصل هذا التكريم، ومن المقرر أن تتسلم الجائزة في حفل تكريم بمسرح «دولبي» الشهير في لوس أنجلوس، يوم 10 يونيو 2023.

وتعتبر نيكول كيدمان، الممثلة الأسترالية الأولى التي تحصل على الجائزة، إذ ترشحت على مدار مشوارها الفني لـ5 جوائز أوسكار، وحصلت على جائزة أفضل ممثلة في عام 2003، عن دورها في فيلم «The Hours»، وفازت أيضًا بجائزة «بافتا» وجائزتي «إيمي»، بالإضافة إلى 6 جوائز «جولدن جلوب»، في حياتها المهنية التي استمرت ما يقرب من 4 عقود.

نيكول كيدمان أيقونة سحرت الجماهير لعقود

قالت كاثلين كينيدي رئيسة مجلس أمناء معهد الفيلم الأمريكي، في بيان: «لقد سحرت نيكول كيدمان الجماهير لعقود من الزمن بجرأتها الفنية وبريقها كأيقونة للشاشة، وتميزت بقوة وشجاعة في اختياراتها وجرأة في كل أداء، وتتشرف إدارة معهد الفيلم الأمريكي بمنحها جائزة إنجاز العمر رقم 49»، وفقا لما نشره موقع مجلة «بيبول» الأمريكية.

قبل نيكول كيدمان.. نجمات حصلن على الجائزة

حصل عدد كبير من نجوم هوليوود وصناع أفلامها على جائزة إنجاز العمر، وكان أول الحاصلين عليها المخرج جون فوندا، في عام 1973، بينما كانت النجمة بيت ديفيس أول ممثلة تحصل على الجائزة عام 1977، وحصل عليها بعدها مجموعة كبيرة من النجمات من بينهن: إليزابيث تايلور، باربرا سترايساند، ماريل ستريب، شيرلي ماكلين، جين فوندا، ديان كيتون، وأخرهن النجمة جولي آندروز، التي حصلت عليها العام الماضي.