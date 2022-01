قائمة جوائز «جولدن جلوب» الـ79.. نيكول كيدمان تحصد الجائزة السادسة

في ليلة باهتة خالية من البريق، بدأ موسم الجوائز الأشهر حول العالم بالنسخة الـ79 من حفل توزيع جوائز جولدن جلوب، والتي كانت للمرة الأولى في تاريخها دون نجوم أو سجادة حمراء أو بث تلفزيوني مباشر للحفل، ويبحث جمهور السينما عن القائمة الكاملة لجوائز «جولدن جلوب»، التي تم إعلانها، منذ قليل، عبر حسابات الجائزة الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك خلال الحفل المقام في أحد فنادق مدينة لوس أنجلوس.

وفيما يلي القائمة الكاملة لجوائز الـ «جولدن جلوب»، والتي تساوى فيها فيلم «The Power of the Dog» مع فيلم «West Side Story»، إذ حصد كلاهما 3 جوائز، وللمرة الأولى بعد 6 ترشيحات يفوز النجم ويل سميث بجائزة أفضل ممثل عن فيلم «King Richard»، بينما حصدت نيكول كيدمان جائزتها السادسة من إجمالي 17 ترشيحا، عن فيلم «Being the Ricardos».

القائمة الكاملة لجوائز الـ «جولدن جلوب» 2022:

- أفضل فيلم درامي:

«The Power of the Dog»

- أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي:

«West Side Story»

- أفضل ممثل في فيلم درامي:

ويل سميث عن دوره في «King Richard»

- أفضل ممثل في فيلم كوميدي أو موسيقي:

أندرو جارفيلد عن دوره «tick, tick...BOOM»

- أفضل ممثلة في فيلم درامي:

نيكول كيدمان عن دورها في فيلم «Being the Ricardos»

- أفضل ممثلة في فيلم كوميدي أو موسيقي:

راشيل زيجلر عن دورها في «West Side Story»

- أفضل ممثل مساعد:

كودي سميث ماكفي عن دوره في «The Power of the Dog»

- أفضل ممثلة مساعدة:

اريانا ديبوز عن دورها في «West Side Story»

- أفضل سيناريو:

فيلم «Belfast»

- أفضل إخراج:

جين كامبيون عن فيلم «The Power of the Dog»

- أفضل فيلم أجنبي:

«Drive My Car» إخراج ريوسوكي هاماجوتشي (اليابان)

- أفضل فيلم رسوم متحركة:

«Encanto»

- أفضل موسيقي تصويرية في فيلم:

موسيقى فيلم «Dune» للموسيقار هانز زيمر

- أفضل أغنية في فيلم:

أغنية «No Time to Die» لـ بيلي إيليش من فيلم «No Time to Die»

- أفضل مسلسل درامي:

«Succession»

- أفضل مسلسل كوميدي أو موسيقي:

«Hacks»

- أفضل مسلسل قصير أو فيلم تلفزيوني:

«The Underground Railroad»

- أفضل ممثلة في فيلم تلفزيوني:

كيت وينسلت عن دورها في «Mare of Easttown».

- أفضل ممثل في فيلم تلفزيوني:

مايكل كيتون عن دوره في «Dopesick»

- أفضل ممثلة في مسلسل درامي:

مج رودريجيز عن دورها في «Pose»

- أفضل ممثل في مسلسل درامي:

جيرمي سترونج عن دوره في مسلسل «Succession»

- أفضل ممثلة في مسلسل كوميدي أو موسيقي:

جين سمارت عن دورها في مسلسل «Hacks»

- أفضل ممثل في مسلسل كوميدي أو موسيقي:

جيسون سوديكس عن دوره في «Ted Lasso»

- أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل تلفزيوني:

سارة سنوك عن دورها في «Succession»

- أفضل ممثل في مسلسل تلفزيوني:

أوه يونج سو عن دوره في «Squid Game»