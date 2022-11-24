ضبط 2000 مخالفة في القطارات و14 ألف قضية سرقة كهرباء خلال 24 ساعة

كثّفت أجهزة الوزارة في الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 2091 قضية في مجال ضبط المخالفات ومكافحة الظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

ضبط 14360 قضية سرقة تيار كهربائي

وأسفرت جهود الإدارة عن ضبط 14360 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وضبط 228 قضية في عدة مجالات أبرزها «الضرائب العامة، ومخالفات الجمارك، وتحري مدين لمصلحة الضرائب».

كما أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 50 قضية متنوعة، في مجال «تأمين تنفيذ القرارات الإدارية، ومخالفات المباني، ومحلات دون ترخيص»، وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.