أبرز الحوادث خلال 24 ساعة: ضبط مستريح الإسكندرية و3 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، خلال الساعات الماضية من ضبط عدد من العناصر الإجرامية والكشف عن حوادث وجرائم في بعض محافظات مصر.

وخلال التقرير التالي تقدم «الوطن» أبرز تلك الوقائع والحوادث التي شهدتها المحافظات في الـ24 ساعة الماضية، حسبما أعلنت وزارة الداخلية في بيانات رسمية.

ضبط مستريح الإسكندرية

في محافظة الإسكندرية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مستريح لاستيلائه على 7,5 مليون جنيه من مواطني المحافظة، بزعم توظيفها مقابل أرباح، وتوقفه عن سداد أصل تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها.

3593 قضية سرقة تيار كهربائي

كما تمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط 3593 قضية سرقة تيار كهربائي، وشنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حملات لضبط الظواهر السلبية والمخالفات التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، وجرى ضبط 2018 قضية متنوعة.

وفي منطقة المطرية بالقاهرة، ضبطت الأجهزة الأمنية شخصين بتهمة الإتجار في المواد المخدرة، متخذين من إحدى الشقق السكنية وكرًا لممارسة نشاطهما الإجرامي، وجرى اقتيادهما إلى قسم الشرطة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

سقوط قاتل والد صديقه في الشرقية

وفي محافظة الشرقية، ألقى رجال الشرطة القبض على سائق «توك توك»، بتهمة قتل والد صديقه بهدف السرقة، واعترف المتهم بارتكاب الواقعة.

وقرر المتهم أنه يوم الجريمة تقابل مع الضحية في شقته، بدعوى الحديث معه في أمور العمل، وتعدى عليه باستخدام قطعة حديدية أودت بحياته، واستولى على مركبة «توك توك»، وحافظة نقود، وهاتف محمول خاصين بالضحية، وسلم المركبة لميكانيكي لإجراء صيانة بها، تمهيدا لبيعها.

وجرى ضبط الميكانيكي وبحوزته مركبة «التوك توك» المستولى عليها، وبمواجهته بأقوال المتهم أيدها، وأكد عدم علمه بكونها من متحصلات واقعة سرقة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.