ضبط 5 آلاف مخالفة مخابز و78 ألف قضية سرقة تيار كهربائي

تمكنت اجهزة الامن بوزارة الداخلية بمجال الأمن الإقتصادى بالقضايا التموينية من ضبط 16 قضية إسطوانات بوتاجاز وضبط 22 قضية مواد بترولية ايضا ضبط 10892 قضية سلع غذائية وتموينية ، أبرزها ضبط 342 قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى وكذا ضبط 86 قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء

تم ضبط 4988 قضية مخالفات المخابز وضبط 170 قضية فى مجال التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب ،ضبط 25 قضية فى مجال حجب السلع الإستراتيجية ،ضبط 1 قضية فى مجال حجب مواد البناء وضبط 75 قضية إستيلاء على السلع المدعومة ،ضبط 8 قضايا فى مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء ،ضبط 2939 قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية وضبط 243 قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر .

قضايا التيار الكهربائى

تم ضبط 78129 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (71,344,275) مليون جنيه.

قضايا التهرب الضريبى

ضبط 1819 قضية فى مجال التهرب الضريبى بمبالغ مالية بلغت 4,360,723٫212 مليار جنيه قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها .. وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها

قضايا الأموال العامة

تم ضبط 35 قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة

أبرزها تم ضبط عدد 24 قضية فى مجال الإتجار والتعامل فى النقد الأجنبى بإجمالى مبالغ مالية مضبوطة عملات "محلية – أجنبية" بما يعادل 114 مليون جنيه.

قضايا النقل والمواصلات

تم ضبط 1619 قضية متنوعة ، أبرزها جرائم سرقات عامة - حيازة مواد مخدرة وجارى استكمال الحملات .

قضايا المصنفات: ضبط (188) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية على النحو التالى : (88) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات وإتخاذ الإجراءات القانونية قبل عدد من المقاهى والكافتيريات التى تقوم بعرض مصنفات سمعية وسمعية بصرية عن طريق الشاشات وعرض قنوات فضائية مشفرة بدون تعاقد تجارى ومحال ألعاب إلكترونية تقوم بإستخدام إسطوانات الليزر المقلدة ومنسوخة وبدون ترخيص وكذا ضبط (100) قضية فى مجال جرائم المطبوعات وإتخاذ الإجراءات القانونية قبل عدد من المطابع والمكتبات تعمل بدون ترخيص .قضايا البيئة والمسطحات المائية:ضبط (261) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - غزل مخالف - جوابى مخالفة) ، وكذا ضبط (1589) قضية فى مجال (حماية البيئة ونهر النيل من التلوث ) ، و (986) قضية فى مجال (حماية منافع الرى والصرف) ، و (118) قضية فى مجال (حماية الأراضى والثروة الزراعية) ، و (39) قضية فى مجال (حماية الملاحة الداخلية) ، وكذا تأمين (667) لنش سياحى.