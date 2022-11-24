انضمام مقدونيا الشمالية إلى «الاتحاد من أجل المتوسط»

أعلن الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، السفير ناصر كامل، عن انضمام جمهورية مقدونيا الشمالية إلى عضوية الاتحاد ليصبح عدد الدول الأعضاء بالمنظمة الأورومتوسطية 43 دولة.

اجتماع وزراء خارجية دول المتوسط

وجاء الإعلان عن انضمام مقدونيا الشمالية للمنظمة الأورومتوسطية خلال اجتماع وزراء خارجية دول المتوسط، اليوم، بمدينة برشلونة ضمن فعاليات الشق الوزاري رفيع المستوى للمنتدى الإقليمي السابع للاتحاد من أجل المتوسط.

مقدونيا الشمالية طلبت الانضمام إلى الاتحاد من أجل المتوسط

وأوضح السفير ناصر كامل، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن جمهورية مقدونيا الشمالية طلبت الانضمام إلى الاتحاد من أجل المتوسط وقد وافقت جميع الدول الأعضاء على طلبها، مضيفًا أنها تمثل امتدادًا جغرافيًا للمنطقة الأورومتوسطية، وتسعى لتكون جزءا مهما من هذه المنظومة بهدف التعاون وتحقيق التكامل في منطقة المتوسط.

وعبر الأمين العام عن قناعته بأن جمهورية مقدونيا الشمالية لديها إرادة سياسية قوية لكي تكون عضوًا فاعلًا ومهمًا داخل الاتحاد من أجل المتوسط، وبأنها ستنخرط بشكل فعال في مختلف جهود وأنشطة الاتحاد.

دور المنظمة الأورومتوسطية القوي والفعال

وأكد السفير ناصر كامل أن انضمام دولة جديدة إلى الدول الأعضاء بالاتحاد من أجل المتوسط يعد بمثابة شهادة بأهمية دور المنظمة الأورومتوسطية القوي والفعال في المنطقة، فضلا عن حرص الدول التي لم تكن من قبل ضمن المنظومة على الانضمام والمشاركة في أعمالها بفاعلية.

يشار إلى أن جمهورية مقدونيا الشمالية،تقع في وسط القارة الأوروبية وتحديدًا في وسط شبه جزيرة البلقان بجنوب شرق أوروبا، ويحدها دول مثل بلغاريا واليونان وكوسوفو وصربيا وألبانيا.