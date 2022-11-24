الرقابة المالية تنظم برنامجا تدريبيا لشركات التأمين المصرية

نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية برنامجا تدريبيا متخصصا للكوادر المهنية بشركات التأمين المصرية، بالتعاون مع اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب بمجلس الوحدة الاقتصادية التابعة لجامعة الدول العربية، وتضمن البرنامج شرحًا كاملًا ومفصلًا لمعايير المحاسبة الدولية «IFRS 9» مع تحليل المتطلبات الخاصة به، وشرح مفصل لمعيار IFRS 17، وكيفية تطبيقه، واستمر البرنامج 4 أيام تدريبية، لدعم وتدريب الكفاءات المهنية، والاطلاع على أحدث المستجدات الدولية.

رفع القدرات والإمكانات بما يتوافق مع التطورات

قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنّ تطوير وتدريب الكوادر الفنية العاملة في جميع الأنشطة المالية غير المصرفية، من خلال الاستعانة بأفضل الخبرات والممارسات الدولية، يساعد على رفع القدرات والإمكانيات بما يتوافق مع التطورات.

الاهتمام بإدارة المخاطر

أضاف الدكتور فريد، أنّ المعيار الدولي IFRS17 تتفق مبادئه مع متطلبات الرقابة ومن تلك المبادئ، وقد تكون أبرزها الاهتمام بإدارة المخاطر، الشفافية والقدرة على قياس هامش الملاءة ومدى قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها، كما تمّ إصدار المعيار ( IFRS9)عالميا في ضوء الاستجابة للدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، إنّ البرنامج التدريبي تضمن شرح عملية الانتقال الى المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17 والصعوبات والتحديات ذات الصلة وإعداد الميزانية وقائمة الدخل الشامل – بحسب متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17، وقواعد الانتقال لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9، وقواعد التصنيف والقياس حسب متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 مع تقديم حالات عملية ومسائل تطبيقية أضاف الدكتور عزام أن تطبيق المعيار المحاسبي الدولي الجديد 17 يشكل فرصة للشركات لمواكبة كافة التطورات العالمية بخصوص المعايير المحاسبية لأنشطة التأمين وكذلك فرصة للجهات الرقابية لتحديث الأطر التشريعية لتتوافق مع متطلبات المعيار الجديد.

تطوير معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين

وتسعى الهيئة العامة للرقابة المالية إلى تطوير معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين بما يتوافق مع تطور المعايير المحاسبية الدولية، كما أنّ التزام سوق التأمين المصري بتطبيق معيار IFRS9 سيعمل على توحيد أسس التصنيف والقياس، وتدعيم الاستقرار المالي من خلال ضمان جودة الأصول، إضافة إلى تدعيم البنية التحتية واستخدام تكنولوجيا المعلومات في المحاسبة وتنمية الموارد البشرية، وكذا تدعيم القدرة التنافسية لشركات التأمين المصرية في الأسواق الدولية.