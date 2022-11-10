شركات التأمين الأفريقية تتعهد بـ14 مليار دولار لمكافحة تغيرات المناخ

تعهدت مجموعة تضم أكثر من 85 شركة تأمين في أفريقيا، بإنشاء مرفق تمويل لتوفير تغطية بقيمة 14 مليار دولار لمساعدة المجتمعات الأكثر ضعفا في القارة على التعامل مع مخاطر الكوارث المناخية، مثل الفيضانات والجفاف، بحسب وكالة «رويترز».

محادثات المناخ COP27

جاء الالتزام بإنشاء مرفق مخاطر المناخ الأفريقي «ACRF»، أمس الأربعاء، خلال محادثات المناخ COP27، وفي الوقت الذي تدفع فيه البلدان النامية نظرائها الأكثر ثراءً لبذل المزيد لمساعدتهم على دفع تكاليف الاستجابة لمثل هذه الأحداث.

وقال كيلفن ماسينغهام، مدير المخاطر والمرونة في FSD Africa، أحد الشركاء وراء الإطلاق: «هذه هي صناعة التأمين الأفريقية التي تقول دعونا نجتمع ونحاول حل هذه المشكلة بأنفسنا»، وفقًا لـ«رويترز».

فجوة مخاطر هائلة في أفريقيا

وأضاف «ماسينغهام»: «لدينا فجوة مخاطر هائلة في أفريقيا والحلول الحالية لا تعمل»، وFSD Africa هي مجموعة تنمية مدعومة من حكومة المملكة المتحدة».

ومن المتوقع منذ فترة طويلة أن تتأثر أفريقيا، التي تمثل أقل من 4% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بشدة بتغير المناخ.

وتستند خطة التأمين الأفريقية إلى إنشاء أداة تمويل قابلة للتطوير وقائمة على السوق المحلية لمساعدة البلدان على إدارة المخاطر المالية للصدمات المناخية بشكل أفضل، وزيادة مرونة المجتمعات الأكثر ضعفًا.

الحماية لـ 1.4 مليار شخص

وقالت شركات التأمين، إن الصندوق سيوفر الحماية لـ 1.4 مليار شخص ضد الفيضانات والجفاف والأعاصير المدارية، من خلال توفير 14 مليار دولار من التأمين ضد مخاطر المناخ بحلول عام 2030، للحكومات والمدن والمنظمات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية الأفريقية.