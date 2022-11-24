«الصحة»: بروتوكول تعاون لتدريب الأطباء على مناظير الجهاز الهضمي الحديثة

أعلن الدكتور إيهاب كمال، مساعد وزير الصحة لشئون التدريب، عن تدريب 300 طبيب على مناظير الجهاز الهضمي بأحدث أجهزة المحاكاة، لتعزيز مهاراتهم حتى تضاهى زملائهم في مختلف التخصصات الطبية والكيانات الطبية الكبري، مشيرًا الى أن التدريب من المقرر أن يكون على مدار 10 دورات تدريبية تبدأ في نوفمبر الجاري وتستمر لمدة عام.

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة وشركة «اسينو السويسرية الدوائية»، بحضور الدكتور أحمد سراج مدير الشركة ومركز رؤية للتدريب على مناظير الجهاز الهضمي وذلك بأكاديمية الأميرة فاطمة للتدريب الطبي والمهني.

المشاركة في التدريب يتطلب مجوعة من المعايير

‎وتابع الدكتور إيهاب كمال، أن اختيار الفئات الطبية المشاركة في التدريب يكون من خلال معايير متعلقة بالخبرات ومجموعة من الاختبارات العلمية والشفوية، مشيرا إلى أن هذا التدريب يتم بالشراكة مع مركز رؤية وحقق نجاحا كبيرا في الدورة السابقة، انعكس على مهارة الأطباء، مشيرا إلى ضرورة تشجيع الأطباء على التدريب وحضور أنشطة تعليمية مختلفة في تخصصاتهم ومجال عملهم والتي تعتمد على احتياجاتهم وكفاءاتهم المهنية.

العلاجات الحديثة للجهاز الهضمي

وأضاف مساعد وزير الصحة لشؤون التدريب، أن البرنامج العلمي في تدريب الأطباء يعتمد على العلاجات الحديثة للجهاز الهضمي والتي وصلت مصر، ويستهدف البرنامج أيضا جميع الأطباء المتخصصين في الجهاز الهضمي ويمنح الطبيب في نهاية الدورة التدريبة ما يفيد اجتيازه الدورة التدريبة لإمكانية الاستفادة بها فيما بعد.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد سراج، مدير الشركة، إن بروتوكول التعاون بين الوزارة والشركة، بمثابة التزام بتقديم الدعم المستمر للوزارة، من خلال تنمية المهارات التعليم للأطباء الشباب، وتعزيز عملية التشخيص والعلاج من أجل نتائج صحية تعزز قيمة الخدمة الطبية المقدمة بما يتماشي مع أهداف التنمية المستدامة 2030 وفقا لرؤية القيادة السياسية.