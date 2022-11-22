وزير الصحة يوجه بالإسراع في إدراج المحافظات بمنظومة التأمين الصحي الشامل

وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بوضع تصور متكامل لتطوير الخريطة الصحية بجميع محافظات الجمهورية، من خلال خطط لرفع كفاءة المنشآت الطبية والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وذلك وفقا للخرائط الصحية لكل محافظة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده الوزير، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور القيادات ورؤساء الهيئات ووكلاء الوزارة بالمحافظات، لمتابعة سير العمل بمختلف ملفات الوزارة، والوقوف على التحديات والمعوقات والعمل على تذليلها، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول النقاش حول أولويات العمل العام بالمنظومة الصحية خلال الفترة المقبلة، إذ أكد الوزير على أهمية تطوير المنظومة، وفقا لخرائط عمل متكاملة في مختلف ملفات الوزارة بما يضمن رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

مناقشة خطة العمل الخاصة بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

وأشار إلى أن الوزير تطرق خلال الاجتماع لمناقشة خطة العمل الخاصة بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات الجمهورية، إذ اطلع على المقترحات الخاصة بتطبيق المنظومة، وذلك من خلال الدراسة الإكتوارية للتأمين الصحي الشامل، التي تتضمن المحافظات المقترح ضمها للمنظومة تباعًا، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، موجهاً بالإسراع من وتيرة العمل للانتهاء من الخطة وفقاً للجداول الزمنية المحددة.

وأضاف أن الوزير وجه خلال الاجتماع جميع وكلاء الوزارة بالمحافظات بأهمية استمرار مرورهم الدوري على المنشآت الطبية لمراقبة العمل على أرض الواقع، والوقوف على المعوقات والعمل على حلها، من خلال التنسيق المشترك بين جميع الجهات المعنية بالوزارة، كما وجه بالالتزام بالتوزيع العادل للكوادر البشرية من الفرق الطبية بكافة المنشآت الطبية (المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية)، وذلك وفقاً للاحتياجات والخرائط الصحية للمحافظات.

اطلع الوزير خلال الاجتماع على مستجدات العمل الخاصة بمشروع تشغيل العيادات التخصصية بالمراكز والوحدات الصحية بمحافظة الإسكندرية، وجرى تشغيل العيادات في 40 وحدة صحية في تخصصات (الأطفال، النساء، الباطنة، الجلدية، النفسية، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، التغذية العلاجية)، لافتا إلى تردد 26679 مواطن على تلك العيادات لتلقي الخدمات الطبية خلال شهر أكتوبر والنصف الأول من شهر نوفمبر الجاري.

تعظيم دور القطاع الخاص بالقطاع الصحي

وأوضح أن جرى تشغيل 45 عيادة مسائية متميزة بـ15 مستشفى مركزي وتخصصي في محافظة الإسكندرية.

وتابع أن الوزير حرص خلال الاجتماع على الاستماع إلى مستجدات العمل ببرنامج تقديم خدمات تنظيم الأسرة، حيث اطلع على التقرير المجمع لأقسام النساء والتوليد بالمستشفيات، من حيث نسب الولادات القيصرية وتركيب وسائل تنظيم الأسرة، خلال الفترة من شهر يوليو وحتى نهاية شهر أكتوبر 2022، لافتا إلى العمل على تنفيذ الحملة الرابعة للعام الحالي لتنظيم الأسرة في 25 محافظة.

ولفت إلى أن الوزير أكد خلال الاجتماع على أهمية تعظيم دور القطاع الخاص بالقطاع الصحي في مصر من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات، بما يستهدف خلق منظومة عمل موحدة ومتكاملة بين كافة أذرع المنظومة الصحية في مصر، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة للمواطنين والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة لهم.

وأضاف أن الوزير أكد استمرار عقد اللقاءات الدورية مع أعضاء مجلس النواب للنقاش حول المتطلبات الصحية اللازمة لكل محافظة والعمل على توفيرها، بما يضمن توفير خدمة صحية متميزة للمواطنين.

وأعرب الوزير عن سعادته بتجمع جميع قيادات الوزارة ووكلائها بالمحافظات في لقاء موحد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيدا بجهود الدولة في تجهيز مقر للوزارة بأحدث النظم التكنولوجية.