محافظ الشرقية: توريد 48 ألف طن أرز لأماكن التجميع وضبط 7 أطنان قبل تهريبها

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الانتهاء من توريد 48038 طن و556 كيلو أرز إلى 58 موقعا تجميعياً بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مشيرًا إلى أن محصول الأرز الشعير يعد من أهم المحاصيل الاستراتيجية لما يحققه من عائد اقتصادي، وتُعد الشرقية من المحافظات الرائدة في زراعته كونه العصب الرئيسي لقوت الشعب.

تنظيم التداول والتعامل على محصول الأرز الشعير

شدد المحافظ على ضرورة اتباع إجراءات تنظيم التداول والتعامل على محصول الأرز الشعير خلال هذا الموسم، وتطبيق العقوبات بكل حزم طبقاً للقرار الوزاري رقم 109 لسنة 2022، مع حظر تصدير الأرز للخارج وإلزام الجهات المسوقة للأرز بتخزينه طبقا لقواعد التخزين السليمة بالسعات التخزينية المحددة.

مع فتح المواقع التخزينية المعدة لاستقبال الأرز الشعير أمام جميع الموردين والمزارعين وعدم التوقف عن الاستلام أثناء موسم التوريد دون تحميل أو تحصيل أي مبالغ منهم نظير التوريد.

إجمالي كمية الأرز الشعير الموردة

من جانبها أشارت فايزة عبد الرحمن، وكيلة وزارة التموين، إلى أن إجمالي كمية الأرز الشعير الموردة حتى اليوم بلغت 48038 طن، و 556 كيلو أرز، بـ 58 موقعا تجميعياً، مشيرًا إلى مراعاة الضوابط اللازمة للتعامل مع محصول الأرز بحيث تكون حبة الأرز ممتلئة تامة النضج والجفاف بدرجة نقاوة لا تقل عن 94% وبنسبة رطوبة لا تزيد عن 14%.

وشددت على ضرورة أن يكون الأرز خاليا من الشوائب، كالرمل والحصى والتراب والدنيبة، والحبوب الغريبة، والحبوب الفارغة تماما والضامرة والعفنة، والمصابة بالحشرات والحبة الحمراء والمقشورة، وكذا خلو المواقع التخزينية المعدة لاستلام وتخزين الأرز الشعير من أى محاصيل أخرى وتنظيفها وتخزينها والتأكد من خلوها من أى إصابات حشرية.

بينما أوضح المهندس حسين أحمد طلعت، وكيل وزارة الزراعة، أن مساحة الأرز المزروعة هذا العام بمختلف مراكز ومدن المحافظة بلغت 226 ألف و92 فدانا، مناشدا المزارعين بسرعة توريد الكميات المطلوبة من الأرز المحلي المنتج لديهم إلى مواقع التجميع المنتشرة بمختلف المراكز والمدن والالتزام بكافة القرارات المنظمة تجنبا لاتخاذ أي إجراءات قانونية حيال الممتنعين عن التوريد.

ضبط كمية من الأرز الشعير موسم 2022

وفي السياق نفسه، أعلنت مديرية التموين ضبط كمية من الأرز الشعير موسم 2022، والتحفظ على 7 طن أرز شعير، وتحرير محضر رقم 33782 جنح ضد المواطن المخالف، لتجميعه الأرز الشعير وحجبه عن التداول بقصد التربح، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.