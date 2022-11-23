إقبال كثيف على شراء الأرز من المجمعات.. الفاخر بـ16.50 جنيه

تزايدت نسبة إقبال المواطنين على شراء الأرز الحر الذي تضخه وزارة التموين والتجارة الداخلية في المجمعات الاستهلاكية، وخاصة الأرز الأبيض الفاخر عالي الجودة في المجمعات، إذ يباع بسعر 16.50 بدلا من 18 جنيها، هو سعر الأرز الفاخر الذي لا تزيد نسبة الكسر فيه عن 3% في السلاسل التجارية الخاصة، وذلك بتخفيض جنيها ونصف عن السوق المحلية والسلاسل التجارية الخاصة.

سعر الأرز الحر في المجمعات الاستهلاكية

وقررت وزارة التموين ضخّ المزيد من كميات الأرز الأبيض المعبأ الحر لإتاحته للمواطنين بالسعر الحر من خلال المجمعات الاستهلاكية التابعة لها على مستوى المحافظات، بعد تزايد إقبال المواطنين عليه، وذلك بسعر 14.50 جنيه بتخفيض 50 قرشا عن سعره في المحال التجارية والذي يباع بـ15 جنيها، وأكدت الوزارة إتاحة الأرز لأي مواطن من المجمعات الاستهلاكية دون التقيد ببطاقة التموين.

سعر الأرز في التموين

واستقر سعر الأرز في التموين عند 10.50 جنيهه على بطاقة التموين، إذ تحصل الأسرة الواحدة على عدد 2 كيس أرز من منفذ البقال التمويني التابع لها، وتستكمل مخازن الجملة التابعة لوزارة التموين والبالغ عددهم 1500 مخزن جملة على مستوى المحافظات تقوم بمد منافذ بقالي التموين بالسلع التموينية التي تصرف للأسر على بطاقات الدعم ضمن الحصص السلعية المخصصة لهم.