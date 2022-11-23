«المجمعات الاستهلاكية»: لدينا رصيد مطمئن من الأرز.. والكيلو بـ10.5 جنيه

قال محمد أبومندور، رئيس القطاع التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، إن مصر تمتلك رصيد مطمئن من محصول الأرز في شركة النيل، وتوجد أرصدة أخرى في المضارب التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

أبومندور: سعر كيلو الأرز بالمجمعات الاستهلاكية يبدأ من 10.5 جنيه

وأضاف «أبومندور»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، المذاع على فضائية «DMC»، أنه خلال شهري سبتمبر وأكتوبر تم تخصيص 50 ألف طن أرز بسعر 10.5 جنيه لحين الحصاد الجديد، وحتى الآن يتواجد في المجمعات أرز مستورد بسعر 10.5 جنيه.

أبومندور: أرز عريض الحبة بـ14.5 جنيه

واستطرد: «في أول شهر أكتوبر تم بث 12.5 ألف طن من أرز رفيع الحبة، وتم تسليمه للشركة المصرية لتجارة الجملة وأرز عريض الحبة وتم توفيره للعامة بسعر 14.5 جنيه، ولا يوجد أزمة في الأرز، لكن هناك بعضا من التجار الجشعين ممن يرغبون في إحداث أزمة من أجل الفوز بأعلى سعر من بيعه».

وأوضح أن وزير التموين وجه كذلك ببيع كيلو الأرز الأبيض الفاخر الذي لا تزيد نسبة الكسر فيه عن 3% المعبأ تعبئة فاخرة بما لا يزيد عن 15 جنيه، متابعا: «عايزين نجذب الناس اللي بيروحوا الهايبر لازم يدخلوا المجمعات عندنا والوزارة، ولولا هذا الإجراء لكان سعر الأرز 22 جنيه».