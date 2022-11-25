محافظ الإسكندرية يتابع تمركزات سيارات الصرف تحسبا للأمطار الرعدية

تابع اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تمركز سيارات الصرف الصحي، مؤكداً استمرار رفع درجة الاستعداد للتعامل مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية، تزامنا مع نوة باقي المكنسة التي تضرب الإسكندرية منذ أمس وحتى الآن.

وبحسب بيان محافظة الإسكندرية، فإن، أجرى جولة تفقدية لمتابعة تمركز سيارات الصرف الصحي على مستوى الأحياء، والتأكد من مدى جاهزيتها للتدخل الفوري حال سقوط أمطار غزيرة.

رفع درجة الاستعداد في جميع القطاعات الخدمية

وأكد المحافظ استمرار رفع درجة الاستعداد في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، للتعامل مع توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن تأثر المحافظة لموجة من الطقس السيىء. مكلفا الأجهزة التنفيذية بالتواجد الميداني على مستوى الأحياء لرصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

توقعات بأمطار رعدية على الإسكندرية

يأتي ذلك بعدما توقعت الأرصاد، هطول أمطار غزيرة على الإسكندرية تصل إلى رعدية في بعض الفترات من اليوم الجمعة، مع ثاني أيام نوة باقي المكنسة، وهو ما تبعه إعلان حالة الطوارئ في كافة القطاعات الخدمية والتنفيذية.