حالة الطقس في الإسكندرية اليوم.. فرص سقوط أمطار رغم اعتدال الأجواء

تشهد حالة الطقس في الإسكندرية اليوم الأربعاء، اعتدال في الأجواء، حيث يسود طقس معتدل الحرارة نهارا، مع توقعات سقوط أمطار خفيفة، لن تؤثر على حياة المواطنين اليومية في المدينة الساحلية، التي تعيش أجواءً رائعة، منذ انتهاء نوة المكنسة، التي ضربت عروس البحر الأبيض المتوسط خلال الأيام الماضية.

حالة الطقس في الإسكندرية اليوم

ذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس في الإسكندرية اليوم، شهدت شبورة مائية على الطرق خلال الفترة الصباحية، مع اعتدال في درجات الحرارة ومعدل ارتفاع الأمواج.

أشارت الأرصاد، إلى أن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، التي تقع الإسكندرية ضمن نطاقها الجغرافي، موضحة أنها ستكون بنسبة 30%، ولن تؤثر على سير الحياة اليومية للمواطنين.

درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم

سجلت حالة الطقس في الإسكندرية اليوم الأربعاء، درجات الحرارة تصل العظمى فيها إلى 24 درجة مئوية، والصغرى 16 درجة مئوية، ما يعني انخفاض طفيف في الحرارة، عما كان عليه الوضع خلال الأيام الماضية.

وعن حالة الأمواج، يكون ارتفاعها ما بين خفيف إلى متوسط، بمعدل من 1 - 1.5 متر، ما يعني هدوء الأمواج، عما كان عليه الوضع خلال الأيام الماضية.