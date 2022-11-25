تخفيضات الجمعة البيضاء تصل 50%.. اعرف أماكن البيع في الإسكندرية

تتجه أعين المواطنين إلى تخفيضات الجمعة البيضاء بالإسكندرية، حيث يستعد الجميع للشراء، في حين أعلنت بعض المحلات تقديم خصومات وعروض على مختلف السلع في الجمعة البيضاء، وهي آخر جمعة من نوفمبر كل عام.

عروض وخصومات في الجمعة البيضاء

وتوقع ناصر السيد خليل، رئيس شعبة الملابس الجاهزة في الغرفة التجارية بالاسكندرية، مشاركة المحال ذات العلامات التجارية المعروفة ومنطقة محطة الرمل والإبراهيمية والمولات الكبيرة والهيبرات، في تخفيضات الجمعة البيضاء في الإسكندرية، إذ يتميز هذا اليوم بخصومات وعروض تجذب المواطنين.

وأضاف رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالإسكندرية لـ«الوطن»، أن الكثير من التجار وأصحاب المحلات على أهبة الاستعداد للمشاركة طول الشهر في تخفيضات الجمعة البيضاء، وجميع المحلات تأمل في بيع منتجاتها خلال فترة العروض.

عدد كبير من المحلات يشارك في خصومات الجمعة البيضاء

وتوقع ناصر السيد، مشاركة نسبة كبيرة من المحلات وأماكن تخفيضات الجمعة البيضاء بخصومات وتسهيلات في الأسعار تبدأ من 20% إلى 50% فأكثر حسب المحل التجاري وما يحدده.

وأعلن جهاز حماية المستهلك في بيان عبر موقع الجهاز الرسمي عن طرق للتواصل مع الجهاز في حالة الرغبة في التقديم بشكوى أو الإبلاغ عن بعض العيوب في المنتجات وهي :

-الاتصال بالخط الساخن من خلال أي خط أرضى من خلال الرقم 19588، أو إرسال شكوى من خلال الفاكس على رقم 0233030170، أو عن طريق إرسال الشكوى إلكترونيا من خلال ملء استمارة عبر الموقع الإلكتروني، أو التوجه إلى مقر جهاز حماية المستهلك لتقديم الشكوى باليد.