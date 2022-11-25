أمطار على مدن وقرى كفر الشيخ مساء اليوم والمحافظ يعلن حالة التأهب

هطلت أمطار متوسطة مساء اليوم الجمعة، على مدن وقرى، محافظة كفر الشيخ، وسط حالة من الطقس البارد التي تسود كافة أنحاء المحافظة، كما تظهر السحب المنخفضة، والغيوم في سماء الإقليم.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية أعلنت عن سرعة الرياح في المحافظة اليوم بلغت 23 كم/ ساعة، وفرص سقوط الأمطار 1%، والرطوبة 46%، كما سجلت درجات الحرارة العظمى بالمحافظة 24، والصغرى 15.

سقوط أمطار وحركة السير

بينما كلف اللواء جمال الدين، محافظ كفر الشيخ، عبر بيان غرفة العمليات والأزمات بديوان عام المحافظة ضرورة رفع مياه الأمطار التي تتراكم على الطرق الفرعية والرئيسية، وداخل المدن، ومتابعة حركة السير عبر الطريق الدولي الساحلي المار من الإقليم بطول 118 كيلو متر.

أمطار على السواحل

بينما شهدت سواحل محافظة كفر الشيخ، التي تبدأ مع حدود محافظة البحيرة حتى دمياط سقوط أمطار متوسطة، وسط ترقب لحركة الصيد بالبحر المتوسط، وتشهد بحيرة البرلس ارتفاع في منسوب مياه البحيرة عن المعدل الطبيعي، جراء ارتفاع مياه البحر المتوسط.