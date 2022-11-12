سقوط أمطار وارتفاع أمواج البحر وطقس مائل للبرودة اليوم في كفر الشيخ

سقطت أمطار، اليوم السبت، على سواحل البحر الأبيض المتوسط في محافظة كفر الشيخ، والتي بطول 118 كيلو مترا، وكذلك علي مراكز بلطيم، ومطوبس، وسيدي سالم، والرياض، والحامول، وبيلا، كما نشطت حركة الرياح الغربية الشرقية منذ الصباح، وسط ارتفاع أمواج مياه البحر لأكثر من مترين ونصف المتر، ما ترتب عليه تحذير العاملين في مهنة الصيد بتوخي الحيطة أثناء الإبحار خلال عمليات الصيد بمراكبهم.

طقس مائل للبرودة نهارا

أما طقس اليوم في باقي مدن المحافظة فكان مائلا للبرودة نهارا، وسط ظهور لبعض السحب المنخفضة في السماء.

ووجه اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، عبر بيان اليوم السبت، توجيهاته لرؤساء المدن والوحدات المحلية بالقرى، بضرورة رفع مياه الأمطار حال سقوطها من الشوارع العامة، وكذلك من علي الطرق الرئيسية والفرعية لضمان سلامة وأمن المارة، وذلك جراء سقوط أمطار اليوم على سواحل البرلس.

أرقام ساحنة لتلقي الشكاوى

وأوضح محافظ كفر الشيخ، تخصيص أرقام للطوارئ للاتصال والشكاوى من قبل المواطنين، وذلك خلال هطول الأمطار بالبرلس بالمحافظة على الرقمين «114»، و«0473220792»، وذلك حال حدوث أي مشكلات جراء هطول الأمطار.

وكانت هيئة الأرصاد أعلنت عن سقوط أمطار علي بعض السواحل لتعلن فرص تساقط الأمطار 10% في كفر الشيخ، وتكون نسبة الرطوبة 58%، وسرعة الرياح 11كم/ساعة، كما سجلت درجة الحرارة الصغرى17 والعظمى 27.