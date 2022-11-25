الاتحاد التونسي للشغل لقناة القاهرة الإخبارية: ننحاز دائما للمواطنين

قال سمير الشفي، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، إن الاتحاد العام التونسي للشغل منظمة وطنية ليس من أولوياتها أو برامجها أو مبادئها أن تنافس على السلطة، وإنما دورها وطني ينحاز دائما إلى الاستحقاقات والحقوق الأساسية للمواطنين.

«الشفي»: الاتحاد سكن في قلوب التونسيين منذ فترة الاستعمار

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «ثم ماذا حدث» الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «الاتحاد العام التونسي للشغل قوة توازن في المجتمع التونسي، ويعد هذا من نقاط القوة للمنظمة»، كما أن الاتحاد سكن في قلوب التونسيين منذ فترة الاستعمار، كما أن الاتحاد كان له الدور الفاعل في بناء الدولة الوطنية.

الصعود الكبير لتيار النهضة في 2011 نتيجة المال السياسي

وتابع أن الشعب التونسي أتاح الفرصة للتيار الإسلامي «حركة النهضة» ومنحوا الثقة لهم معتقدين أنهم يخافون الله، «التونسيون شعب مؤمن، ولا يحتاجون وساطة بينهم وبين الله، لكن في تلك الأحداث جاء المال السياسي والإعلام والإغراءات، وكانت نتائج الانتخابات سنة 2011 شهدت الصعود الكبير لتيار النهضة، وبعض التيارات الأخرى بشكل متفاوت، مما أدى إلى صراع جديد حول مضامين الدستور».