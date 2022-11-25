النائب علاء قريطم: قرار البرلمان الأوروبي عن حقوق الإنسان في مصر اعتمد على معلومات مغلوطة

قال النائب علاء حمدي قريطم عضو مجلس النواب، إن قرار ‏البرلمان الأوروبي رقم (2962/2022) بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، تدخل سافر ومرفوض في الشأن الداخلي المصري، واعتمد على معلومات مغلوطة وغير حقيقية، ومصدره منظمات مسيسة لها موقف عدائي صريح ضد الدولة المصرية.

وطالب «قريطم» في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، ‏البرلمان الأوروبي، بضرورة مراجعة موقفه تجاه مصر، والتدقيق فيما يرد له من معلومات، ‏وعدم الاعتماد على مصدر واحد للمعلومات حتى لا تصدر بياناته أحادية ‏الجانب بشكل يسيء للدول الأوروبية، وفي نفس الوقت تسعى هذه البيانات لتشويه صورة الدولة المصرية، ولهذا على هذه البرلمانات أن تكون محايدة وبعيدة كل البعد عن الانحياز لبعض الجماعات والكيانات التي لها موقف عدائي ضد الدولة المصرية.

‏وأكد النائب علاء قريطم، أن كل ما يتم من إجراءات مصرية يتفق تماما مع الدستور والقانون المصري، ويخضع لرقابة من القضاء المصري الشامخ والنزيه، مشيرا إلى أن قرار البرلمان الأوربي بُني على حزمة من المُغالطات والادعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصلة، ولا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر.