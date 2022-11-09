عمرو درويش: القضاء المصري حر وغير مسيس.. وعلاء عبدالفتاح مجرم يحاكم أمامه

وجه النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رسالة إلى الأمم المتحدة، بعد الأزمة التي حدثت في المؤتمر الذي عقدته أسرة السجين علاء عبدالفتاح، قائلا: «القضاء المصري حر وغير مسيس، وما حدث من الأمم المتحدة شيء مرفوض شكلا وموضوعا».

وأضاف: «ما حدث من الأمم المتحدة مرفوض شكلا وموضوعا، والتوجه الذي كان واضحا في المؤتمر ضد الدولة المصرية، فقد جرى استعداء عائلة مجرم يحاكم على جرائم لا علاقة لها بالعمل السياسي، تابعنا جميعا عن كثب مداخلاته ومنشوراته عبر صفحاته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكلها تؤكد أنه مجرم يحاكم أمام القضاء المصري».

وتابع: «مثل هؤلاء الأشخاص لا يستطيعون عقد مثل هذه المؤتمرات في دول أوروبية، أو يتحدثون بالانتقاد أو استدعاء دولة أخرى على الشرطة أو المواطنين».