النائب عبده أبو عايشه: قرار البرلمان الأوروبي عن حقوق الإنسان في مصر «مغرض»

وصف النائب عبده أبو عايشه عضو مجلس الشيوخ، القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي عن حالة حقوق الإنسان في مصر، بالمغرض، ويعد تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية لمصر، مؤكدا أنه للأسف اعتمد على منظمات وكيانات مأجورة ومشبوهة، ولها أهداف عدائية مع مصر.

وقال أبو عايشه، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، إن تقرير البرلمان الأوروبي حمل العديد من الأكاذيب والادعاءات المغرضة التي لا تستند إلى دليل، وإنما مجرد أحاديث مرسلة لا تعتمد على دليل حقيقي، مشيرا إلى أن الدولة المصرية لا تعير لمثل هذه التقارير المشبوهة أي اعتبار، فهناك طفرة حقيقية في مصر على كل المستويات والتي تخدم بشكل كبير حقوق الإنسان في مصر.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تقوم بحماية حقوق الإنسان بشكل كبير، وعملت على إزالة العشوائيات ومعالجة الأمراض المستعصية والمتوطنة في مصر، وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، مؤكدا أن البرلمان الأوروبي لديه ازدواجية في رؤية الأمور تعبر عن جهل حقيقي بالواقع المصري.

وأشار إلى أن البرلمان الأوروبي لم يتحدث عن الانتهاكات التي تحدث للاجئين العرب في الدول الأوربية، الذين يقدر عددهم بأكثر من 10 ملايين لاجئ، في الوقت الذي توفر مصر لملايين اللاجئين حياة كريمة، ويعيشون جنبا إلى جنب مع أبناء الشعب المصري.