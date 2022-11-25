باحث بجامعة باريس لقناة القاهرة الإخبارية: روسيا كسرت قواعد الأمن في أوروبا

قال الدكتور رامي خليفة العلي، الباحث بجامعة باريس، إن إدارة الصراع كانت فلسفة الاتحاد الأوروبي على مدار العقود الماضية، وأوروبا حاولت أن توجد معادلة أمنية يتم من خلالها حل الخلافات البينية بين الدول الأوروبية بطرق دبلوماسية من خلال الحوار السياسي، لافتا إلى أن ما حدث مؤخرا أن روسيا استخدمت القوى الصلبة في تحقيق أهدافها عندما تدخلت في شبه جزيرة القرم أو عندما تدخلت عسكريا في الأراضي الأوكرانية، بشكل كسر قواعد الأمن في أوروبا.

الصراعات تجاوزت البعد التاريخي إلى البعد الجيواستراتيجي

وأوضح «خليفة» في مداخلة عبر الفيديوكونفرانس لبرنامج «10 داونينج ستريت» مع الإعلامية جومانة هاشم، والمذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن ما يحدث حاليا من الجانب الروسي يُعد كسرا للقواعد العامة المتعلقة بأمن واستقرار القارة العجوز منذ الحرب العالمية، مشيرا إلى أن الصراعات تجاوزت البعد التاريخي إلى البعد الجيواستراتيجي وهو ما تركز عليه الدول حاليا.

منع بوتين من تحقيق أهدافه

وأشار الدكتور رامي خليفة إلى أن أوروبا تدافع عن قيمها وديمقراطيتها من خلال دعم أوكرانيا في أزمتها مع روسيا، ومنع بوتين من تحقيق أهدافه يؤدي للحفاظ على الأمن والاستقرار ويجنب القارة حربا عالمية ثالثة.