وكيل «دينية الشيوخ»: الإفراج عن 1000 شخص بالعفو الرئاسي نقلة في حقوق الإنسان

أشاد النائب نادر يوسف نسيم وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، بوصول عدد حالات المفرج عنهم من المحبوسين احتياطيا، إلى أكثر من 1000 منذ تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي، بقرار من الرئيس السيسي، قائلا إنه انتصار لحقوق الإنسان وللدولة المدنية، ويتماشى مع الاستراتيجية الوطنية في مجال حقوق الإنسان وتوجهات الجمهورية الجديدة.

ونوه «نسيم» في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، بالإفراج عن دفعة جديدة تضم نحو 30 شخصا، مع مواصلة اللجنة عملها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، للنظر في ملفات باقي المحبوسين احتياطيا.

وأشاد وكيل دينية الشيوخ، باستمرار عمل لجنة العفو الرئاسي، في ملفات الإفراج عن المحبوسين ودمجهم مجتمعياً، بالتنسيق المستمر مع كل أجهزة الدولة وفي مقدمتها النيابة العامة ووزارة الداخلية، في إطار الجمهورية الجديدة وتوجهاتها.

واختتم النائب نادر يوسف نسيم، بالإشارة إلى وجود معايير في الإفراج عن المحبوسين، في مقدمتها عدم التورط في الإرهاب أو التحريض على مؤسسات الدولة، علاوة على رفض كل الضغوط الخارجية والأجنبية تجاه بعض الأشخاص، وهم يقضون أحكاما قضائية باتة، صادرة عن قضاء مصر النزيه والشريف والمستقل.