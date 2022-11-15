الصور الأولى للمفرج عنهم من المحبوسين احتياطيا ضمن «العفو الرئاسي»

تنشر «الوطن» الصور الأولى للمفرج عنهم من المحبوسين احتياطيا ضمن القائمة التي أعلنت عنها لجنة العفو الرئاسي اليوم، وضمت 30 اسما، وفقًا للقواعد المُنظمة لعمل اللجنة.

الإفراج عن 30 من المحبوسين احتياطيا

وأعلنت لجنة العفو الرئاسي، منذ قليل، الإفراج عن 30 من المحبوسين احتياطيا وفقا للقواعد المُنظمة لعمل اللجنة، مؤكّدة استمرار عملها في ملفات الإفراج عن المحبوسين ودمجهم مجتمعيا، وذلك بالتنسيق المستمر مع كل أجهزة الدولة وفي مقدمتها النيابة العامة ووزارة الداخلية.

وأعلن المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنهاء إجراءات إخلاء سبيل 30 من المحبوسين احتياطيا وفقا للقواعد المُنظمة لعمل اللجنة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.

دمج المفرج عنهم مجتمعيا

وأكّد أنَّ اللجنة مستمرة في عملها بملفات الإفراج عن المحبوسين ودمجهم مجتمعيا، وذلك بالتنسيق المستمر مع جميع أجهزة الدولة، وفي مقدمتها النيابة العامة ووزارة الداخلية.