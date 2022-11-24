حزب مستقبل وطن: دور لجنة العفو الرئاسي يخلق حالة تسامح في المجتمع

أعلنت لجنة العفو الرئاسي، اليوم، التنسيق والتجهيز لإصدار قائمة جديدة من المفرج عنهم، وتضم القائمة 30 اسما، بعد التنسيق بين لجنة العفو الرئاسي والجهات المعنية المختلفة، ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها لجنة العفو الرئاسي من أجل الإفراج عن أكبر عدد ممكن من المفرج عنهم.

عصام هلال: جهود لجنة العفو الرئاسي كبيرة ومستمرة

ومن جانبه، قال النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، أمين عام مساعد حزب مستقبل وطن، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ لجنة العفو الرئاسي تبذل جهودا كبيرة من أجل الإفراج عن أكبر عدد ممكن ممن لم تتلوث أيديهم بالدماء أو يتورطوا في قضايا إرهاب وغيره، والعمل على دعمهم بشتى الطرق الممكنة.

وأشار أمين عام مساعد حزب مستقبل وطن، إلى أنّ قوائم العفو المتتالية تدل على اجتهاد اللجنة وعملها الجاد، حيث قال: «لجنة العفو تعمل استجابة للوجه الرئاسي، وأيضا توصيات الحوار الوطني، وفي كل فترة تقوم اللجنة بدراسة قوائم جديدة من أجل الإفراج عن الناس، ونشهد تقريبا بشكل دوري إصدار قوائم جديدة من المفرج عنهم».

أمين عام مساعد مستقبل وطن: العفو الرئاسي له آثار على المجتمع

أكد أن دور لجنة العفو الرئاسي لا يقتصر فقط على الإفراج عن المحبوسين، ولكن أيضا شمل العمل على إعادة تأهيلهم ودمجهم مرة أخرى في المجتمع، من كافة الجوانب المختلفة، وأوضح: «فكرة عمل اللجنة على إعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع لها العديد من الآثار الجيدة على المجتمع، وهذه الخطوة من المتوقع أن يتبعها العديد من الإيجابيات وتقبل الآخر خلال الفترة المقبلة».

ولفت عفيفي إلى أنّ إصدار قوائم العفو المتتالية تخلق حالة من التسامح في المجتمع المصري، إلى جانب آثار ذلك في نفس المفرج عنه، حيث قال: «قوائم المفرج عنهم تنشر حالة من التسامح في المجتمع المصري، وتؤثر إيجابا في نفس المفرج عنه، فتساعده على تحسين أوضاعه وأفكاره ما يعود بالنفع على المجتمع».