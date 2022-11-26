عضو «مستثمرو السياحة»: عودة السياحة التركية لشرم الشيخ بداية فبراير 2023

قال الدكتور عاطف عبداللطيف عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إن الرحلات السياحية الوافدة من تركيا إلى مدينة شرم الشيخ، والتي كان مقررًا أن تصل أواخر الشهر الماضي جرى تأجيلها إلى العام المقبل، لافتًا إلى أن العديد من الشركات التركية أبرمت تعاقدات مع فنادق بشرم الشيخ والغردقة لتسيير رحلات إليها خلال أشهر فبراير ومارس وإبريل 2023.

تصاعد تدريجي للأفواج السياحية

وأضاف «عبداللطيف»، في تصريح لـ«الوطن»، أن تلك الرحلات ستسير بمعدلات تصاعدية حيث ستكون قليلة فى البداية ثم ترتفع بشكل تدريجي، موضحا أن عودة الرحلات التركية لمصر خلال العام المقبل مهمة جدًا لأنها من الأسواق التي يمكن جلب أعداد كبيرة من السياح منها كما أنها تعتبر محطة وسيطة لنقل سياح العديد من الدول الأوربية لمصر كروسيا على سبيل المثال.

مؤشرات الحركة السياحية العام المقبل

وأشار إلى أن مؤشرات الحركة السياحية الوافدة لمصر العام المقبل وفقا للحجوزات الحالية والمستقبلية جيدة للغاية، مضيفًا: «يمكن للسياحة المصرية أن تستقبل خلال العام المقبل أعداد سياح أعلي من التي إستقبلتها عام 2019 قبل حدوث جائحة كورونا والتي بلغت نحو 13.1 مليون سائح».

وأوضح أن أعداد السياح الوافدين لزيارة مصر خلال الموسم السياحى الشتوي الجاري الذي بدأ أول شهر أكتوبر الماضي ويستمر حتى نهاية إبريل المقبل ستكون جيدة للغاية ، لافتا إلى أن الأقصر وأسوان والغردقة وشرم الشيخ والقاهرة ستكون أكثر المدن استقبالًا للسياح خلال هذا الموسم.