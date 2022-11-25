«السياحة» تطلق حملة دولية لجذب مشجعي المنتخبات المشاركة في كأس العالم

أطلقت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، حملة دولية للترويج للتسهيلات المقدمة لجذب مشجعي المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، التي تنظمها قطر، خلال الفترة من 20 نوفمبر الجاري، وحتى 18 ديسمبر المقبل، والحاملين لبطاقة المشجع «هيا»، لزيارة المقصد السياحي المصري، أثناء وبعد حضورهم للبطولة.

دعوة مشجعي كأس العالم لزيارة المقاصد السياحية المصرية

ومن جانبه، أوضح عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن الحملة تستهدف الترويج للتسهيلات المقدمة، ودعوة مشجعي الفرق المشاركة بالبطولة الأكثر جماهيرية في العالم لزيارة المقاصد السياحية المصرية المختلفة، خلال تواجدهم في منطقة الشرق الأوسط، ما يقدم لهم تجربة سياحية متميزة بجانب حضورهم لمباريات كأس العالم.

توجيه رسائل إعلانية للجمهور المتواجد في منطقة الخليج

وأشار إلى أن الحملة موجهة بالعديد من اللغات منها الإنجليزية والإسبانية والبرتغالية، وتستخدم أحدث التقنيات التكنولوجية المستخدمة لتوجيه الرسائل الإعلانية للجمهور المتواجد في منطقة الخليج، لمتابعة مباريات البطولة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

جدير بالذكر أن من بين التسهيلات التي تقدمها الدولة المصرية لهؤلاء المشجعين، تسهيلات في تأشيرة الدخول إلى مصر لحاملي بطاقة المشجع «هيا» الحاضرين لبطولة كأس العالم في قطر، وذلك أسوة بما جرى خلال فترة استئناف الحركة السياحية أثناء جائحة كورونا.

إضافة إلى موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، على منح تخفيض 50% لحاملي بطاقة المشجع «هيا» طوال فترة إقامة البطولة، على رسوم زيارة المواقع الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار والمفتوحة للزيارة، ليكون سعرا موحدا وهو سعر تذكرة الطلاب.

إلى جانب قيام المنشآت الفندقية ببعض المدن السياحية المصرية بتقديم نسبة تخفيضات على أسعار الإقامة بها المُعلنة إلكترونياً «أون لاين» لحاملي بطاقة المشجع «هيا».