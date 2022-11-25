«مستثمرو السياحة»: زيادة بأعداد السياح الروس الوافدين لمصر خلال الكريسماس

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف، عضو جمعية «مستثمرو السياحة بجنوب سيناء»، أعداد السياح الروس سترتفع بشكل كبير خلال إجازات أعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية، موضحا أن هناك حجوزات كثيرة أبرمتها شركات السياحة الروسية لتسيير رحلات لمصر خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر المقبل.

سياح روس وأوكران بمصر حاليًا

وأضاف لـ«الوطن»، أنه بالرغم من الأزمة الروسية الأوكرانية التي اندلعت فبراير الماضي والتي أثرت بالسلب على الحركة السياحية الوافدة من البلدين إلا أن فنادق شرم الشيخ يتواجد بها حاليا سياحا روسيين وأوكرانيين، لافتا إلى أن السياح الأوكران لا يأتون لمصر مباشرة من أوكرانيا بل يأتون من دول أوربية أخرى مثل بولندا والتشيك.

وأشار عضو جمعية «مستثمرو السياحة بجنوب سيناء» إلى أن الحركة السياحية الوافدة لشرم الشيخ ستكون جيدة جدا بداية من النصف الثاني من الشهر المقبل، لافتا إلى أن الحجوزات الإيطالية لشرم الشيخ هي الأعلى خلال شهري ديسمبر المقبل ويناير 2023، وبالتحديد خلال إجازات أعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية.

نجاح مؤتمر المناخ

وأوضح عبداللطيف، أن مؤتمر المناخ ساهم بشكل كبير في حدوث انتعاشة في إشغالات فنادق شرم الشيخ خلال الفترة التي أقيم بها المؤتمر، لافتا إلى أن نسب الإشغالات خلال شهر نوفمبر تكون ضعيفة في الغالب إلا أن ضيوف المؤتمر والذي تجاوز عددهم الـ 30 ألف سائح رفعوا من نسب إشغالات كافة المنشآت السياحية والفندقية بالمدينة.

يذكر أن مدينة شرم الشيخ استضافت خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر الجاري مؤتمر قمة المناخ في دورته الـ 27 والذي شارك به أكثر من 30 ألف مشارك بينهم مسؤولون أممون ورؤساء دول وحكومات وخبراء مناخ، فضلا عن المهتمين بقضايا التغير المناخي.