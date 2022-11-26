أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية اليوم السبت.. الجوافة بـ15 جنيها

يهتم الناس ويحرصون على شراء الفاكهة نظرا لفوائدها العديدة، ومع طرح كميات كبيرة منها عبر منافذ وزارة الزراعة، ومبادرة «كلنا واحد»، حافظت أسعار الفاكهة على استقراها في الأسواق نظرًا لتوافر المعروض بشكل كبير في مختلف الأماكن والأسواق.

وترصد «الوطن» اليوم، اليوم السبت الموافق 26 نوفمبر 2022، أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية، وذلك فقًا للموقع الإلكتروني بسوق الجملة العبور.

أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم السبت

سجل سعر الرمان نحو 9 جنيهات.

سجل سعر الميلو من برتقال أبو سرة نحو 7.5 جنيه.

وصل سعر بلح برجي إلى نحو 60 جنيهًا.

تفاح سكري بسعر 35 جنيهًا.

تفاح أخضر مستورد سجل سعر 60 جنيهًا.

موز مستورد بـ35 جنيهًا.

تين برشومي 30 جنيهًا.

كيوي بـ35 جنيهًا.

جوافة بـ15 جنيهًا.

برقوق بـ32 جنيهًا.

أناناس بـ55 جنيهًا.

بطيخ بسعر 18 جنيهًا للكيلو.

فاكهة القشطة بسعر 30 جنيهًا.

باباظ أخضر بسعر 14 جنيهًا.

موز بلدي بسعر 15 جنيهًا.

كنتالوب بـ12 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفاكهة في سوق العبور السبت

كنتالوب بين 4 و8 جنيهات.

أناناس بسعر 35 جنيها.

البرتقال البلدي بين 4 و5 جنيهات.

برتقال أبو سُرة تراوح بين 4 و7 جنيهات.

مانجو بين 15 و25 جنيها.

كمثرى ثلاجة بسعر 7 و15 جنيها.

برتقال سكري بين 4 و6 جنيهات.

يوسفي بين 4 و8 جنيهات.

بلح زغلول تراوح سعره بين 5 و9 جنيهات.

بلح رملي بين 5 و8 جنيهات.

بلح سيوي بين 20 إلى 25 جنيها.

الخوخ المستورد سعره 15 جنيها.

العنب الرومي الأحمر بين 5 إلى 8 جنيهات.

التفاح الأمريكي بين 18 إلى 24 جنيها.

التين البرشومي بين 6 و12 جنيها.

الجوافة تراوح بين 3 و8 جنيهات.

الرمان سعره 5 و10 جنيهات.