أسعار الفاكهة في أسواق الجملة والتجزئة اليوم الثلاثاء

تواصل أسعار الفاكهة استقرارها في أسواق الجملة والتجزئة، حيث حافظت على نفس قيمتها بسوق العبور والأسواق المحلية، بينما تحرّكت الأسعار بشكل طفيف في المحلات التجارية الكبرى بفضل ارتفاع تكلفة التغليف والعلامة التجارية للمنتجات.

وترصد «الوطن» أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية صباح اليوم، وفقًا للموقع الإلكتروني لسوق العبور وأسواق التجزئة، وجاءت الأسعار كالتالي:

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

برتقال أبو سرة 7.5 جنيه.

كلمنتين بسعر 10 جنيهات.

بلح برجي بسعر 70 جنيها.

تفاح سكري بسعر 40 جنيها.

تفاح أخضر مستورد سجل سعر 70 جنيها.

رمان بـ9 جنيهات.

موز مستورد بـ40 جنيهًا.

تين برشومي 32 جنيها.

كيوي بـ42 جنيها.

جوافة بـ18 جنيها.

جريب فروت بـ13 جنيها.

برقوق بـ34 جنيها.

أناناس ذهبي بـ65 جنيها.

بطيخ بسعر 18 جنيها للكيلو

أفوكادوا بـ110 جنيهات.

فاكهة القشطة بسعر 32 جنيها.

باباظ أخضر بسعر 14 جنيها.

موز بلدي بسعر 20 جنيها.

كنتالوب بـ12 جنيها للكيلو.

برتقال عصير بـ18 جنيها.

أسعار الفاكهة في سوق العبور

فيما أصدر الموقع الرسمي لسوق العبور أسعار الفاكهة لتسجل الأسعار التالية:

كنتالوب سجل سعره بين 4 و8 جنيهات.

مانجو كيت سجل سعرها بين 15 و25 جنيها.

برقوق مستورد بسعر 22 جنيها.

كمثرى ثلاجة بسعر 7 و15 جنيها، والمستوردة بين 20 و30 جنيها.

قشطة بلدي تراوح سعرها بين 10 و30 جنيها.

أناناس سجل سعره 35 جنيها للحبة الواحدة.

البرتقال البلدي تراوح سعره بين 4 و5 جنيهات.

برتقال أبو سُرة تراوح سعره بين 4 و7 جنيهات.

برتقال سكري تراوح سعره بين 4 و6 جنيهات.

لارنج تراوح سعره بين 2 و4 جنيهات.

يوسفي تراوح سعره بين 4 و8 جنيهات.

الجريب فروت تراوح سعره بين 3 و6 جنيهات.

بلح سماني تراوح سعره بين 4 و6 جنيهات.

بلح زغلول تراوح سعره بين 5 و9 جنيهات.

بلح رملي تراوح سعره بين 4 و8 جنيهات.

بلح سيوي تراوح سعره بين 20 إلى 25 جنيها.

بلح بارحي بين 17 و35 جنيها.

بلح بنت عيشة سجل بين 4 و8 جنيهات.

الكاكا تراوح سعرها بين 7 و15 جنيها.

الخوخ المستورد سجل سعره 15 جنيها.

العنب الرومي الأحمر بين 5 إلى 8 جنيهات.

عنب كرمسن تراوح سعره بين 10 و18 جنيها.

التفاح الأمريكي تراوح سعره بين 18 إلى 24 جنيها.

التين البرشومي تراوح سعره بين 6 و12 جنيها.

الجوافة تراوح سعره بين 3 و8 جنيهات.

الرمان سجل سعره 5 و10 جنيهات.