أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية اليوم الخميس

حافظت أسعار الفاكهة على استقرارها اليوم، في أسواق الجملة، وترصد «الوطن» اليوم، أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية، وفقًا للموقع الإلكتروني لسوق الجملة بمدينة العبور وأسواق التجزئة المختلفة.

أسعار الفاكهة في الأسواق

برتقال أبو سرة 7.5 جنيه.

بلح برجي بسعر 60 جنيها.

تفاح سكري بسعر 35 جنيها.

تفاح أخضر مستورد سجل سعر 60 جنيها.

رمان بـ9 جنيهات.

موز مستورد بـ35 جنيها.

تين برشومي 30 جنيها.

كيوي بـ35 جنيها.

جوافة بـ15 جنيها.

برقوق بـ32 جنيها.

أناناس بـ55 جنيها.

بطيخ بسعر 18 جنيها للكيلو.

فاكهة القشطة بسعر 30 جنيها.

باباظ أخضر بسعر 14 جنيها.

موز بلدي بسعر 15 جنيها.

كنتالوب بـ12 جنيها للكيلو.

أسعار الفاكهة في سوق العبور

كنتالوب بين 4 و8 جنيهات.

مانجو بين 15 و25 جنيها.

برقوق مستورد 22 جنيها.

كمثرى ثلاجة بسعر 7 و15 جنيها.

كمثري ومستوردة بين 20 و30 جنيها.

قشطة بلدي بين 10 و30 جنيها.

أناناس بسعر 35 جنيها.

البرتقال البلدي بين 4 و5 جنيهات.

برتقال أبو سُرة تراوح بين 4 و7 جنيهات.

برتقال سكري بين 4 و6 جنيهات.

يوسفي تراوح سعره بين 4 و8 جنيهات.

بلح زغلول تراوح سعره بين 5 و9 جنيهات.

بلح رملي بين 4 و8 جنيهات.

بلح سيوي بين 20 إلى 25 جنيها.

الخوخ المستورد سعره 15 جنيها.

العنب الرومي الأحمر بين 5 إلى 8 جنيهات.

التفاح الأمريكي بين 18 إلى 24 جنيها.

التين البرشومي بين 6 و12 جنيها.

الجوافة تراوح بين 3 و8 جنيهات.

الرمان سعره 5 و10 جنيهات.