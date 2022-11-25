عضو مجلس الشيوخ لـbbc: بيان منظمة «هيومان رايتس» مُسيّس.. ولا يرقى للحديث عنه

قال النائب أسامة الهواري، عضو مجلس الشيوخ، إن منظمة «هيومان رايتس ووتش» منظمة لا تعترف بها مصر، لأنها منظمة مسيَّسة وتتخذ مواقف مسبقة وموجهة ضد الدولة المصرية، متابعا: «المنظمة تتحدث عن واقعة تعرض لاجئات سودانيات للعنف الجنسي ولم يحرر بها أي وقائع، وهي أمور لا ترتقي للحديث عنها».

وأضاف «الهواري»، خلال اتصال هاتفي عبر إذاعة «bbc» اللندنية، أن اللاجئات لم يحررن محضرا للسلطة المصرية ولا توجد محاضر رسمية بذلك، ومنظمة هيومان رايتس ووتش أشارت في تقريرها إلى ذلك، وبالتالي لم يثبتن واقعة، ولكن المنظمة دائما تصطاد داخل الماء العكر.

مصر تحتضن أكثر من 6 ملايين لاجئ

وتابع: «المنظمة لم تتحدث عن وجود 6 ملايين لاجئ في مصر يعامَلون معاملة طيبة ويعملون في مصر، عكس دول الحريات التي تعاملهم كلاجئين وتضعهم على الحدود وفي المخيمات وترسل إليهم بعض الجرعات من الطعام والشراب، وتطلب من دول العالم تساعدهم في دفع فاتورة ما يقدمون إليه».

وواصل: «مصر تحتضن أكثر من 6 ملايين لاجئ من دول عربية وأفريقيا وغيرها، ونحن لا نعتبرهم لاجئين، ولكن في ضيافة الدولة المصرية التي تفتح ذراعيها لاستقبال كل من يأتي لمصر، ومع ذلك نجد المنظمة تبحث عن 4 حالات، وبالقطع مصر تهتم بأي بلاغات لديها».

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