«تموين الإسكندرية»: تحرير 9 محاضر لمخابز مخالفة في حملة مكبرة بالعجمي

شنت إدارة تموين العجمي برئاسة إبراهيم خلف مدير الإدارة حملات بنطاق الإدارة، أسفرت عن تحرير 9 محاضر لعدم الإعلان عن السلع الغذائية، وعدم وجود شهادة صحية بالمخابز.

كما ضبطت إدارة تموين العجمي، مخبزا أفرنجيا بحيازته كمية 110 كيلوجرامات سكر تمويني غير مصرح بتداوله خارج المنظومة التموينية، وضبط مخبز أفرنجي آخر بحيازته 35 كيلوجرام سكر تموينى غير مصرح بتداوله خارج المنظومة التموينية، وأسطوانة بوتاجاز حجم منزلي بأحد المخابز الأفرنجية، وذلك بالمخالفة للتعليمات المنظمة لهذا الشأن وذلك وفقا لبيان إدارة تموين العجمي.

محاضر ومخالفات لمخابز افرنجية تستخدم السلع التموينية

وجرى تحرير 3 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير محضرين عدم وجود لوحات بيانات لمخبزين بلدي، بالإضافة الى تحرير محضرين عدم حمل شهادات صحية وتحرير محضرين عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

تشديد الرقابة على السلع التموينية المدعمة

واتخذت إدارة تموين العجمي برئاسة إبراهيم خلف مدير الإدارة وإشراف ريهام عبد القادر رئيسة الرقابة كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات؛ تنفيذا لتعليمات محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على السلع التموينية المدعمة؛ حرصا على أموال الدعم المقدمة من الدولة للمواطنين.