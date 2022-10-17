عملية ضد إرهابيين في «درعا».. والعثور على لاجئين عراة بعد إجبارهم على عبور إيفروس

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث تنوعت ما بين أمنية وسياسية وإنسانية، كان من أبرزها، العملية «الروسية السورية» في محافظة درعا، ضد عناصر من تنظيم «داعش» الإرهابي، ما أسفرت عن مقتل 29 إرهابيا، فيما أعلنت السلطات اليونانية عثورها على 92 لاجئا عراة بعد إجبارهم على عبور «نهر إيفروس».

وفي شمال غربي الصين، ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، محافظة «باتشو» بمنطقة «شينجيانج» الأويجورية.

وفي سوريا، أسفرت عملية «روسية سورية» في جنوب البلاد، عن مقتل 29 إرهابيا بينهم مسؤولون عن تفجير حافلة للجنود، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقال الضابط الروسي برتبة الميجور جنرال أوليج إيجوروف، إن العملية وقعت في بلدة جاسم بمحافظة درعا الجنوبية، لتصفية مقاتلي تنظيم «داعش» الإرهابي وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «تاس» الروسية.

وشارك عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، المستهدفين في العملية، في تفجير حافلة الأسبوع الماضي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 18 جندياً سورياً بالقرب من دمشق.

مسؤولة أممية: ملايين اليمنيين سيواجهون خطر الموت جوعاً

وفي اليمن، شددت مساعدة الأمين العام لمنظمة «الأمم المتحدة» للشؤون الإنسانية جويس مسويا، على ضرورة تكثيف المساعدة الإنسانية لحماية ملايين الأشخاص المستضعفين في اليمن من خطر المجاعة، محذرة في زيارة استغرقت 9 أيام لليمن شملت «عدن-مأرب-الحديدة-صنعاء(الواقعة تحت سيطرة الحوثيين)»، من أن الملايين سيواجهون خطر الموت جوعاً إذا لم يلتزم المانحين بتوفير المزيد من الأموال اللازمة لأعمال الإغاثة الطارئة.

أبو الغيط ولعمامرة يستعرضان أبرز الموضوعات على جدول أعمال القمة العربية

من جانبه، عقد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، جلسة مباحثات مساء امس الأحد مع أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، حول التحضيرات النهائية للقمة المقررة بالجزائر مطلع نوفمبر المقبل.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، إن الجانبين، استعرضا أبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة العربية، وآفاق بلورة قرارات طموحة للارتقاء بالعمل العربي المشترك، وتضمن الاستجابة بصفة جماعية وتوافقية للتحديات المطروحة على الساحة العربية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وزير الهجرة اليوناني: وصمة عار على الحضارة

وصف وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراشي، الأمر، بوصمة عار على الحضارة.وفي وقت سابق، أشارت وكالة مراقبة الحدود الأوروبية، المعروفة باسم «فرونتكس»، إلى إنقاذ 92 مهاجراً، يوم الجمعة الماضي، بمساعدة يونانية، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية «فرانس برس».

بدورها، أعربت «مفوضية شؤون اللاجئين» التابعة لمنظمة «الأمم المتحدة»، على «تويتر» عن قلقها العميق من التقارير والصور الصادمة لـ92 شخصاً، عثر عليهم على الحدود البرية بين اليونان وتركيا، وقد جردوا من ملابسهم.

زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر يضرب شمال غربي الصين

وفي الصين، ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، مساء أمس الأحد، بالتوقيت المحلي، محافظة «باتشو»بمنطقة «شينجيانج» الأويجورية ذاتية الحكم شمال غربي البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصيننية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وقال مركز «شبكات الزلازل الصيني»، إن مركز الزلزال، وقع على عمق 17 كيلومترا، مشيرا إلى رصده عند خط عرض 39.42 درجة شمالا وخط طول 78.13 درجة شرقا.

قضائيا، أصدر محكمة جزائرية، حكما على وزير مالية البلاد الأسبق محمد لوكال، بالسجن 5 سنوات مع النفاذ في قضية فساد متعلقة بتبديد أموال عامة وإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة خلال اقتناء مقر جديد لبنك «الجزائر الخارجي» بنحو 8 ملايين دولار، فيما أيدت المحكمة الحكم الابتدائي بـ3 سنوات سجنا نافذا الصادر ضد وكيل عقاري يدعى مراد صاولي، وبرأت المحكمة المدير العام السابق بالنيابة للبنك، عز الدين رابط.

وأصدر القضاء الجزائري، حكما ببراءة وزير السياحة الأسبق عبد القادر بن مسعود بصفته والي ولاية «تسمسيلت» سابقا في قضايا مرتبطة بمنح تراخيص لإنجاز مشاريع بالولاية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.