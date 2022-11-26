البابا تواضروس يرأس صلوات قداس رسامة 22 من الكهنة الجدد

ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة، القداس الإلهي، صباح اليوم السبت، بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، لرسامة 22 من الكهنة للخدمة في إيبارشيات الكرازة المرقسية الخارج والداخل، بمشاركة لفيف من الآباء الكهنة بالكنيسة الأرثوذكسية.

البابا يهنئ المسيحيين بصوم الميلاد المجيد

وهنأ البابا تواضروس في بداية كلمته خلال القداس الإلهي الأقباط بمناسبة بدأ صوم الميلاد، الذي تستعد فيه الكنيسة لاستقبال السيد المسيح في عيد الميلاد المجيد وتستعد فيه الكنيسة لاستقبال عام جديد.

وأوضح البابا تواضرس خلال كلمته أنَّ الكهنة الجدد سيتمّ تقسمهم على الإيبارشيات في الخارج والداخل هكذا: 10 من الكهنة الجدد ليخدموا في إيبارشية الإسكندرية، و10 كهنة في إيبارشيات القاهرة، وكاهن في إيبارشية إسنا، وآخر في إيبارشية بوروندي في إفريقيا.

ووجه البابا عددًا من نصائح للكهنة الجدد لإنارة طريقهم في تلك الحياة الجديدة ، وأخذ البابا في تعديد صفات الكاهن:

1- أب: بالقلب المتسع.

2- راعي: بالروح المتضع.

3- معلم: منفتح العقل على العلوم الجديدة بمختلف المجالات.

وحذر البابا تواضروس الثاني الكهنة الجدد من الوقوع في فخ السوشيال ميديا، ونصحهم بعدم الاهتمام بها.

وفي ختام كلمته، أعلن البابا عن دورة تدريبية للكهنة الجدد تبدأ يوم 20 ديسمبر المقبل، وتستمر حتى 25 ديسمبر بالمقر البابوي في دير الأنبا بيشوي حول «التدبير الكنسي»، قبل أن يتسلموا أمور الخدمة الكهنوتية.

نشاط مكثف للبابا تواضروس

وشهدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال الفترة الماضية نشاطًا مكثفًا بالتزامن مع بدأ صوم الميلاد، ورقى البابا تواضروس 11 من الأساقفة لرتبة مطارنة بالإيبارشيات المختلفة، واختتم المجمع المقدس فعاليات السيمنار السنوي بدير الأنبا بيشوي، والذي تناول خلال جلسته السنوية الدور المجتمعي للكنيسة.

كما افتتح البابا، أول موقع إلكتروني لمسار العائلة المقدسة بتقنية التجول بالواقع الافتراضي (VR)، لجميع النقاط التي مر عليها المسيح برفقة السيدة العذراء ويوسف النجار داخل مصر، وذلك على هامش احتفال الكنيسة المصرية بعيد الجلوس العاشر لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ودشن البابا كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بمنطقة دير الملاك البحري، التابعة لقطاع حدائق القبة وتوابعها، وذلك بعد تجديدها.