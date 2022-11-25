6 معلومات عن صوم الميلاد.. اعرف كيف بدأ في الكنيسة

بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صوم الميلاد أو الصوم الصغير كما يطلق عليه، ويأتي صوم الميلاد بعد أطول فترة إفطار بالكنيسة الأرثوذكسية.

ويمتنع خلاله الأقباط عن تناول اللحوم والألبان ويتناولون الأطعمة النباتية والأسماك كنوع من التخفيف، حيث تصوم الكنيسة تقريبا 200 يوم بالسنة.

وترصد «الوطن» خلال المعلومات الآتية أبرز المعلومات عن بداية صوم الميلاد بالكنيسة الأرثوذكسية..

1- وبحسب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لم يرد ذكر صوم قبل عيد الميلاد في القرن العاشر في زمن الأنبا ساويرس، أسقف الأشمونين.

2- أول من فرض صوم الميلاد بصفة رسمية في الشرق هو البابا خريستوذولس البطريرك الـ66 من بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية (1046- 1077)، فى قوانينه التى حدد بها الأصوام المفروضة، حيث قال: «كذلك صوم الميلاد المقدس من عيد مار مينا في خمسة عشر يوما من هاتور إلى تسعة وعشرين يوما من كيهك، وإن وافق عيد الميلاد الشريف يوم الأربعاء أو يوم الجمعة، فيفطروا فيه ولا يصوموا بالجملة».

3- وتقسم فترة صوم الميلاد لـ40 يوما كما صام موسى لاستلام ألواح الشريعة، والثلاثة أيام الأخرى تصومها الكنيسة تذكرا لمعجزة نقل جبل المقطم، بالقرن العاشر الميلادي.

4- يمتاز طقس الكنيسة خلال صوم الميلاد بشهر كيهك والذي تبدأ خلاله سهرات كيهك تمجيد العذراء.

5- ويشهد الشهر صلوات وطقوسا وألحانا وتسابيح يطلق عليها «سبعة وأربعة»، في إشارة إلى مدائح وتطويبات خاصة بالسيدة العذراء المعروفة بـ«سبع ثيؤطوكيات»، أما «الأربع هوسات» فهي خاصة بتسبحة نصف الليل، و«الهوس» كلمة قبطية معناها «تسبحة».

6- يطلق على شهر كيهك «الشهر المريمي» نظرًا لكثرة تمجيد العذراء فيه.