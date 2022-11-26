خبير بالشأن الروسي لقناة القاهرة الإخبارية: موسكو لم تعلن الحرب رسميا حتى الآن

قال نصر اليوسف الخبير في الشأن الروسي، تعليقًا على عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اجتماعًا مع مجلس الأمن الروسي، إنه من المؤكد أن ما يحدث في منطقة زابوريجيا، وغيرها ليس حربًا، وأنه حتى الآن روسيا لم تعلن الحرب رسميًا حتى الآن، موضحًا أن موسكو استدعت التعبئة الجزئية، وجنَّدت 318 ألف عنصر جديد كونها رأت في ذلك ضرورة، إذ إن القوات التي دخلت في البداية لا تستطيع أن تكمل بمفردها.

موسكو تمتلك أسلحة قادرة على تدمير الكون بأكمله

وأضاف الخبير في الشأن الروسي، في مداخلة عبر «سكايب» من موسكو لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن روسيا تمتلك من الأسلحة ما يدمر الكون بأكمله، كما أن لديها صواريخ حديثة تنفرد بها، مضيفًا أن الأمر بات محسومًا، فموسكو لن تتراجع عن الضرب بقوة.

الروس سيستخدمون القوة المفرطة

ونوَّه الخبير في الشأن الروسي، برفضه هذه الحرب بشكل قاطع، إذ إن هناك آلافًا من الناس يشردون ويقتلون، قائلًا: «كنت أتمنى أن يقبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ما عُرض في البداية والتحاور قبل ضمّ المناطق الأربعة»، موضحًا أن روسيا لن تتراجع، وأنه فات الأوان، وأن الروس سيستخدمون القوة المفرطة، فالجميع على علم بما جرى من تدمير لكل مصادر الحياة في أوكرانيا كالكهرباء والمياه والاتصالات.