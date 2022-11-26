روسيا تدمر محطة اتصالات تابعة للقوات الأوكرانية في خيرسون

دمرت القوات الروسية، باستخدام طائرات «لانسيت» بدون طيار، محطة اتصالات «ستارلينك» ومدافع هاوتزر «دي 20» التابعة للقوات الأوكرانية في «خيرسون»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع البولندية، مشاركة نحو 2000 جندي من قوات الحلفاء في تمرين «توماك 22»، في شمال البلاد بالقرب من الحدود مع روسيا البيضاء ومنطقة «كالينينجراد» الروسية.

الجيش البولندي يشارك في «توماك 22» إلى جانب قوات أمريكية وبريطانية

واشتمل «توماك 22» على أكثر من 1000 قطعة من معدات الدعم القتالي واللوجستي، وفقا لما ذكرته شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية.

وشارك الجيش البولندي في التمرين إلى جانب قوات أمريكية وبريطانية ورومانية وكرواتية، فيما أشار نائب رئيس الوزراء، وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك إلى أن جيش بلاده مستعد لتحمل المسؤولية عن أمن الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي «الناتو» بالكامل، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

الرئيس الأوكراني: على المواطنين التحمل

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أكد في وقت سابق، أن هذا الشتاء في بلاده سيذكره الجميع، مضيفا أن على مواطني بلاده التحمل، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وجاءت تصريحات زيلينسكي، في خطاب يومي، في إشارة إلى الصعاب التي يواجهها ملايين من مواطني بلاده في الصقيع والبرد وسط انقطاع الكهرباء والمياه أحياناً، على إثر ضربات «موسكو».

كليتشكو: ثلث مساكن مدينة «كييف» باتت لديها تدفئة الآن

بدوره، أكد رئيس «بلدية كييف» فيتالي كليتشكو، أن الخبراء يعملون على إعادة التيار الكهربائي إلى العاصمة الأوكرانية، مشيرا إلى أن ثلث المساكن في المدينة باتت لديها تدفئة الآن.

بدورها، أظهرت صورة أقمار صناعية لسطح الأرض تم التقاطها ليلاً في 24 نوفمبر الجاري، نشرته الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأمريكية، المعروفة باسم وكالة «ناسا»، أوكرانيا قد غرقت في ظلام دامس، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، اليوم السبت.

أعلنت وزارة التنمية الدولية الكندية، أن «أوتاوا» ستقدم 30 مليون دولار كندي «حوالي 23 مليون دولار أمريكي» لدعم مبادرة حبوب البحر الأسود، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

كندا: سيتم تقديم الأموال في شكل تمويل إنساني لـ«برنامج الغذاء العالمي»

وأوضحت التنمية الدولية الكندية، في بيان،أن بلادها ستقدم 30 مليون دولار في شكل تمويل إنساني لـ«برنامج الغذاء العالمي» لتسهيل شحنات إضافية من الحبوب الأوكرانية عبر مبادرة حبوب البحر الأسود نحو الدول التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

من جانبه، أعرب رئيس جمهورية «الشيشان» الروسية، رمضان قديروف، عن امتنانه وشكره لفلاديمير بوتين لاهتمامه بأمهات مقاتلي عملية «موسكو» في أوكرانيا، وعن شكره للسيدة جاردات أجويفا،والدة قائد «كتيبة أخمات الغربية»، إسماعيل أجويفا، ورئيس قسم وزارة الداخلية في الاتحاد الروسي لمنطقة كورتشالوفسكي، رستم أجويفا.

وأمس الجمعة، استقبل بوتين، مجموعة من أمهات الجنود الروس، بمناسبة «عيد الأم الوطني»، وقال الرئيس الروسي، في «نوفو أوجاريوفو»، موجها حديثه إلى الأمهات، إنه لا يمكن لأي شيء تعويض فقدان الابن، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

وفي إطار الأزمة التي تواجهها العدد من الدول من ارتافع التضخم وأزمة الطاقة، على خلفية الأزمة الأوكرانية والعقوبات المفروضة ضد «موسكو»، قال الخبير الاقتصادي الروسي، المحلل في مؤسسة «اوتكريتيي إنفيستيتسي» المتخصصة بالاستثمارات،أندريه كوتشيتكوف، إن الوضعأ المتعلق بأزمة العملة التي تواجهها عادة الدول النامية، تغيرت في السنوات الأخيرة.

وأشار كوتشيتكوف، إلى تزايد الشروط الأساسية لمثل هذه الصدمات في الدول المتقدمة أيضا مثل الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان في الظروف الحديثة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.