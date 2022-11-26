«التخطيط القومي» يستعرض ملامح الإصلاح الاقتصادي بمصر في منتدى بيروت

شارك الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، في المنتدى الاقتصادي الذي استضافته العاصمة اللبنانية بيروت على مدار يومي 24 و25 نوفمبر 2022، تحت عنوان «التجارب العربية في الإصلاح الاقتصادي وصولاً إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي».

وعرض «العربي» تجربة مصر في الإصلاح الاقتصادي، والدروس التي يمكن الاستفادة منها في الحالة اللبنانية، وذلك بحضور نخبة من خبراء الاقتصاد في الوطن العربي تحت رعاية وحضور نجيب ميقاتي، رئيس مجلس وزراء لبنان، ورعاية اتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب.

الاستقرار الأمني والسياسي ضرورة لنجاح أي إصلاح اقتصادي

وفي بداية كلمته، أكد «العربي» على مجموعة من الرسائل المهمة منها، أن الاستقرار الأمني والسياسي يعد ضرورة ملحة وشرطا مسبقا لضمان نجاح أي عملية إصلاح مالي واقتصادي، مشددا على أن الإصلاح المالي والنقدي لابد أنه يتزامن ويتكامل مع عملية الإصلاح الهيكلي، لضمان استدامة عملية الإصلاح، مؤكدا ضرورة الإسراع في تنفيذ عملية الإصلاح لأن التأخر يزيد من تكلفتها.

تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي الكلي

وأوضح رئيس المعهد، أن الأهداف الأساسية لعملية الإصلاح الاقتصادي تتلخص في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي الكلي، وتحسين مناخ الأعمال، وتعميق أسواق العمل وتبسيط اللوائح، وتشجيع المنافسة، إضافة إلى تحسين تخصيص الموارد في الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الانتاجية بما يوفر بيئة مواتية لجذب القطاع الخاص.

وأكد رئيس معهد التخطيط القومي، أهمية إصلاح الإطار التنظيمي ودعم المنافسة، وتمكين القطاع الخاص وتحسين فرص الحصول على التمويل اللازم لعملية التنمية وتعزيزمباديء الحوكمة والشفافية في المؤسسات المملوكة للدولة ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، ودعا كذلك إلى أهمية تكامل دور الدولة مع القطاع الخاص.

تجدر الإشارة إلى أن المنتدى يناقش مجموعة من القضايا الاقتصادية المهمة، ويستعرض المعوقات والتحديات التي تعترض طريق الإصلاح، بالإضافة إلى مناقشة إشكالية هل صندوق النقد الدولي ضرورة إصلاحية أم مقدمة لأزمة سياسية، إلى جانب تقديم قراءة تحليلية للتجارب العربية في عملية الاصلاح الاقتصادي.