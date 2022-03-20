الأهلي للخدمات: اكتمال هيكل مجلس الإدارة بعد انضمام وزير التخطيط السابق

كشفت إيمان سامي، عضو مجلس إدارة شركة الأهلي للخدمات الرياضية، أن هيكل مجلس إدارة الشركة قد اكتمل بعد انضمام كل من الوزير أشرف العربي وزير التخطيط السابق والدكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات، وريهام الصاوي والمستشار أحمد المهدي، إضافة إلى يحيى راشد وزير السياحة الأسبق رئيس الشركة وسها الترجمان عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية الأسبق، وإيمان سامي عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة الأسبق، لافتة إلى أن الشركة تقوم حاليا بتكوين الهيكل الإداري لها واختيار المقر لتبدأ العمل رسميا خلال الشهور المقبلة بعد اكتمال اجراءات التأسيس.

شراء شركة سياحة خلال الشهور المقبلة

وأضافت لـ«الوطن» انه بعد اكتمال أوراق التأسيس ستقوم شركة الأهلى للخدمات الأرضية بشراء شركة سياحة فئة «أ» لتقوم من خلالها بتنظيم كل الرحلات للفرق الرياضية وجماهير النادي، لافتة إلى أن شراء شركة سياحة قائمة يعود لصدور قرار وزاري بعدم إنشاء شركات سياحة جديدة منذ عام 2011 وحتى الآن.

تنظيم رحلات جماهير الأهلي بكأس العالم للأندية بالإمارات

وأشارت إلى أنه منذ إعلان مجلس إدارة النادى الأهلي عن إنشاء شركة الأهلى للخدمات الرياضية فإن الشركة تنظم كل الرحلات الخاصة بفرق النادي الأهلي محليا وخارجيا، لافتة إلى أن الشركة نظمت أيضا رحلات جماهير الأهلي الشهر الماضي إلى الإمارات لحضور مباريات النادي الأهلي بكأس العالم للأندية التي أقيمت بإمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 3 إلى 13 فبراير الماضي، موضحة أن الشركة لديها العديد من الخدمات السياحية التي ستقدمها للنادي الأهلي وجماهيره خلال الفترة المقبلة.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، رئيس النادي، قد قرر فى سبتمبر 2020 إنشاء 3 شركات جديدة واحدة مختصة بكرة القدم والأخرى مختصة بالاستادات والثالثة مختصة بالخدمات السياحية وتم تعيين رئيس وأعضاء بكل شركة من الشركات الـ 3.