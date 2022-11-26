7 معلومات عن المنتج وجيه الليثي بعد وفاته اليوم.. من أسرة فنية

من هو المنتج وجيه الليثي؟.. سؤال يبحث عن إجابته العديد من الجمهور من عشاق الفن، وذلك بعد الإعلان عن وفاته صباح اليوم، من قِبل ابن شقيقه الإعلامي عمرو الليثي، ومن المقرر أن تكون صلاة الجنازة عصر اليوم في مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، والعزاء من مسجد الحامدية الشاذلية غدًا الأحد.

من هو المنتج وجيه الليثي؟

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن المنتج وجيه الليثي، الذي وافته المنية صباح اليوم، وذلك من خلال السطور التالية:

- الشقيق الأصغر للمنتج السينمائي الكبير ممدوح الليثي، وجمال الليثي وإيهاب الليثي.

- من مواليد عام 1944.

- تخرج من كلية التجارة عام 1967.

- بدأ مسيرته في عالم الفن من خلال شركة إنتاج أفلام جمال الليثي.

- عمل منتجا منفذا لعدد كبير من الأفلام منها «البحث عن فضيحة، والبحث عن المتاعب، وإنت اللي قتلت بابايا، والأبطال، وسفاح النساء، وعفريت مراتي، وثرثرة فوق النيل».

كرمه مهرجان الإسكندرية في أكتوبر الماضي

- آخر أعماله الإنتاجية عام 2005 من خلال مسلسل «سلالة عابد المنشاوي».

- تم تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ38 التي أقيمت في شهر أكتوبر الماضي.