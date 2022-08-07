اتحاد رواد الأعمال العرب يكرم اسم الراحل ممدوح الليثي في احتفالية خاصة

كرم اتحاد رواد الأعمال العرب في احتفالية خاصة، اسم السيناريست الكبير، رئيس قطاع الإنتاج الأسبق الراحل ممدوح الليثي، بجائزة ملهم، التي ينظمها الاتحاد، وتمنح لأهم الرموز العربية الملهمة.

سبب تكريم ممدوح الليثي

ويأتي اختيار الراحل ممدوح الليثي للتكريم؛ لدوره المهم في مجال الإعلام والإنتاج السينمائي والتليفزيوني ودعمه للإبداع في شتى المجالات الفنية.

أبرز المعلومات عن ممدوح الليثي

يذكر أن ممدوح الليثي أنتج روائع التليفزيون المصري التي أصبحت علامات في تاريخ الدراما بعدما تولى رئاسة قطاع الإنتاج حتى أطلق عليه لقب عملاق الدراما التليفزيونية، ومنها: «المال والبنون، ليالي الحلمية، رأفت الهجان، ضمير أبلة حكمت، عمر بن عبدالعزيز، أرابيسك، ألف ليلة وليلة، المسحراتي، الفوازير»، وغيرها، وهو ما كان له دور في إعادة الريادة للتليفزيون المصري وتأسيس مدينة الإنتاج الإعلامي.

وشغل الليثي، العديد من المناصب؛ منها: رئيس قسم السيناريو عام 1967، مراقب النصوص والسيناريو والإعداد عام 1973، مراقب على الأفلام الدرامية 1979، مدير عام أفلام التليفزيون 1982، رئيس أفلام التليفزيون 1985، رئيس قطاع الإنتاج باتحاد الإذاعة والتليفزيون 1985، رئيس الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، نقيب السينمائيين.

وأُنتج في عهد الليثي، عدد كبير من الأعمال الدرامية التي أصبحت من كنوز الدراما المصرية، وتحقق نسب مشاهدة عالية رغم عرضها مئات المرات عبر الفضائيات المصرية والعربية.