مهرجان القاهرة للدراما يُكرم اسم المنتج الراحل ممدوح الليثي

كرم مهرجان القاهرة للدراما، في دورته الأولى، اسم المنتج الراحل ممدوح الليثي، وتسلم الجائزة نجله الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، وأحفاده محمد وشريف.

عمرو الليثي: شيء جميل أن يكرم الإنسان بعد وفاته

وقال عمرو الليثي في كلمته: «شيء جميل أن يكرم الإنسان بعد وفاته، في عام 1994 المرحوم ممدوح الليثي، بعدما أنشا مهرجان القاهرة للإذاعة والتليفزيون استن سنة، وقال يجب أن نكرم كبار الفنانين والرعيل الأول من العاملين في اتحاد الإذاعة والتلفزيون، كأقل تقدير لهم.. والنهاردة مهرجان القاهرة للدراما والإبداع حينما يأتي ويكرم ممدوح الليثي فإنه يسير على نفس الدرب، وهي دي سنة الحياة».

وأضاف: «وأظن لو ممدوح الليثي النهاردة وكلكم اشتغلتوا معاه إما زملاء أو أبناء، أكيد كان هيقول لكم بحبكم كلكم، بشكركم جدًا جدًا جدًا، وأرجو من القائمين على إدارة المهرجان، الفنانين يحيي الفخراني وأشرف زكي، أن نعيد الكلمة التي بدأ عليها المهرجان: المبدعون يلتقون يتحاورون ويتنافسون وكل الاحترام ليكم».

إقامة مهرجان القاهرة للدراما في دورته الأولى

وأقيم مهرجان القاهرة للدراما في دورته الأولى، برئاسة الفنان القدير يحيي الفخراني، وبحضور عدد كبير من نجوم الفن والتمثيل والغناء.