سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 26 نوفمبر 2022 في البنوك

شهد سعر صرف الدولار اليوم السبت الموافق 26 نوفمبر الجاري، استقرارا داخل البنوك المحلية والأجنبية، ليواصل الثبات منذ الخميس الماضي.

ووفقا لما أعلنت عنه مواقع البنوك في التحديثات الصباحية اليوم السبت بالقطاع المصرفي، نوضح في التقرير التالي سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، نظرا لانشغال قطاع عريض من الجمهور بمتابعة أسعار العملات، على هذا النحو:

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

- سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري اليوم السبت، 24.48 جنيه للشراء، و24.53 جنيه للبيع.

- بلغ سعر الدولار في بنك مصر اليوم السبت 24.48 جنيه للشراء، و24.53 جنيه للبيع.

- سجل سعر الدولار في المصرف المتحد اليوم السبت 24.48 جنيه للشراء، و24.58 جنيه للبيع.

- في بنك إيجي بنك اليوم السبت، بلغ نحو 24.56 جنيه للشراء، و24.59 جنيه للبيع.

- في بنك البركة اليوم السبت بلغ 24.48 جنيه للشراء، وسجل سعر البيع نحو 24.58 جنيه.

- بلغت قيمة صرف الدولار للشراء اليوم 24.52 جنيه، وللبيع 24.58 جنيه، مع بداية التحديثات الصباحية، داخل بنك CIB.

- في بنك قناة السويس اليوم السبت، بلغ نحو 24.48 جنيه للشراء، و24.58 جنيه للبيع.

- في بنك الإسكندرية اليوم السبت بلغ 24.51 جنيه للشراء، وسجل سعر البيع نحو 24.58 جنيه.

- بلغ سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي اليوم السبت، 24.53 جنيه للشراء، و24.58 جنيه للبيع.

- سجل الدولار 24.44 جنيه للشراء، 24.51 جنيه للبيع، اليوم السبت في البنك العربي الأفريقي.

- وصل سعر شراء الدولار إلى 24.50 جنيه، والبيع 24.57 جنيه، مع بداية التعاملات الصباحية اليوم السبت داخل البنك المركزي.