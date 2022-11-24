سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في البنوك المحلية والأجنبية

ما يزال سعر الدولار، يشهد حالة من عدم الاستقرار، نظرا لوجود تذبذب في عمليات البيع والشراء اليومية، داخل البنوك العربية والأجنبية والحكومية، وفقا لما اعلنت عنه مواقع البنوك في التحديثات الصباحية بالقطاع المصرفي.

سعر الدولار مقابل الجنية المصري اليوم

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، يهتم به رجال الأعمال والمستثمرون العرب والمصريون، المتابعين يوميا لعمليات سعر صرف الدولار، ووفقا للمواقع الرسمية للبنوك جاء سعر الدولار اليوم، كالتالي:

- وصل سعر شراء الدولار 24.50 جنيه، والبيع 24.57 جنيه، مع بداية التعاملات الصباحية، داخل البنك المركزي.

- سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري، 24.48 جنيه للشراء، و24.53 جنيه للبيع.

- بلغ الدولار في بنك مصر 24.48 جنيه للشراء، و24.53 جنيه للبيع.

- سجل الدولار في المصرف المتحد 24.48 جنيه للشراء و24.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك

- بلغت قيمة صرف الدولار للشراء اليوم 24.52 جنيه، وللبيع 24.58 جنيه، مع بداية التحديثات الصباحية، داخل بنك CIB.

- في بنك قناة السويس، بلغ نحو 24.48 جنيه للشراء، و24.58 جنيه للبيع.

- في بنك الإسكندرية بلغ 24.51 جنيه للشراء، وسجل سعر البيع نحو 24.58 جنيه.

- بلغ سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي، 24.53 جنيه للشراء، و24.58 جنيه للبيع.

- سعر صرف الدولار في بنك المصري الخليجي، نحو 24.55 جنيه للشراء و24.58 جنيه للبيع.

- سجل الدولار 24.44 جنيه للشراء، 24.51 جنيه للبيع، في البنك العربي الأفريقي.