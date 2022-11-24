الدولار يتراجع لأدنى مستوياته عالميًا وسط توقعات بإبطاء وتيرة رفع الفائدة

ضعف مؤشر الدولار إلى ما دون 106 نقاط، اليوم، متراجعًا للجلسة الثالثة على التوالي نحو أدنى مستوياته منذ منتصف أغسطس، بعد أن أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأخير أن أغلبية كبيرة من صانعي السياسة اتفقوا على أنه من المحتمل قريبًا إبطاء وتيرة رفع سعر الفائدة.

دفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوياتها

في وقت سابق من هذا الشهر، أقرّ بنك الاحتياطي الفيدرالي الزيادة الرابعة على التوالي في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3.75% - 4% في محاولة لترويض التضخم المرتفع، ودفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008.

يريد البنك المركزي الأمريكي الآن تقييم تأثير حملته التاريخية المشددة على الاقتصاد، مع ضعف البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة التي تدعم حالة التحركات الأكثر اعتدالًا في سعر الفائدة.

توقعات بارتفاع الدولار

تاريخياً، وصل الدولار الأمريكي أمام مؤشر سلة العملات إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 في فبراير من عام 1985، ومن المتوقع أن يتداول الدولار الأمريكي عند 108.42 بنهاية هذا الربع «أكتوبر - ديسمبر 2022»، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم التداول عند 113.00 في غضون 12 شهرًا.

محلياً، استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في البنوك، بين 24.53 جنيه، كما في بنكي مصر والأهلي المصري، و24.59 جنيه كما في بنكي الكويت الوطني وHSBC، بينما كان السعر في البنك المركزي المصري هو الأعلى عند 24.60 جنيه.