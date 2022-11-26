عضو «حقوق الإنسان بالنواب»: مصر على الطريق الصحيح ولن ترضخ لابتزاز البرلمان الأوروبي

قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن تقرير البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، تضمن أكاذيب ومعلومات مغلوطة روجت لها منظمات مشبوهة، وجماعات إرهابية تسعى إلى تشويه الدولة المصرية بهدف تحقيق أهداف سياسية وابتزاز الأنظمة السياسية تحت زعم حقوق الإنسان.

ابتزاز البرلمان الأوروبي

وأكدت النائبة أمل سلامة، أن مصر بأجهزتها الوطنية لن ترضخ لابتزاز البرلمان الأوروبي والمنظمات المشبوهة؛ مشددة رفضها الشديد تدخل أى جهة في الشأن الداخلى والمساس بسيادة مصر الدستورية والقانونية أو التدخل في أحكام قضاء مصر الشامخ.

وشددت على أن الشعب المصرى بكل فئاته وانتماءاته يقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية والمؤسسات الوطنية للدولة المصرية في مواجهة حملات الابتزاز المشبوهة.

مصر تسير على الطريق الصحيح

وأوضحت النائبة أمل سلامة، أن مصر تسير على الطريق الصحيح في ملف حقوق الإنسان، ولا ننتظر النصائح من أحد وخصوصا تلك الدول التي تنتهك مبادئ حقوق الانسان.

وأضافت أن الدولة المصرية لديها حرص شديد على ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وحرية الرأى والتعبير؛ حيث جرى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان؛ والإفراج الرئاسي عن المحبوسين احتياطيا الذين تجاوز عددهم 1000 شخص، وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع؛ فضلا عن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تستهدف تحسين حياة 60 مليون مصري؛ وتوفير سكن كريم للمواطنين من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي؛ إضافة إلى المبادرات الرئاسية الصحية التي تهدف إلى تحسين الحالة الصحية للمواطنين؛ وإطلاق الحوار الوطني الذي يشارك فيه جميع الأحزاب والقوى السياسية.