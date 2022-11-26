«الوطنية لحقوق الإنسان»: البرلمان الأوروبي يستند لأكاذيب لتشويه صورة مصر

استنكر محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، محاولات بعض الجهات والمنظمات الأجنبية لتشويه صورة مصر فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان، استنادا في ذلك لمعلومات غير صحيحة، ودون التدقيق في حقيقة ما يجري.

أكاذيب البرلمان الأوروبي

وأضاف «عبدالنعيم»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ البرلمان الأوروبي استند إلى وقائع كاذبة حكما وقيما على تطورات الأحداث في الدولة المصرية، وهو ما يعد تدخلا صارخا في الشؤون الداخلية.

وتابع، بأن مصر لن ترضخ لأي ضغوط، فما يحدث من جانب البرلمان الأوروبي يعد مخالفة واضحة لمواثيق الأمم المتحدة، وهو ما لا يمكن تجاوزه أو غض الطرف عنه من جانب دولة يحكمها الدستور والقانون ومؤسسات قوية، قادرة على التصدى لهذه المحاولات سيئة النية.

جهود مصر في ملف حقوق الإنسان

وذكر رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، أن مصر تتمتع بالسيادة الكاملة ولا تقبل هذا التدخل السافر في شؤونها، ولن تتأثر بهذه المحاولات التي لا تتماشى مع سيادتها، كما أنها لم تقبل وصاية من أحد، خاصة أن الاتحاد الأوروبي يمارس الضغط على الدولة المصرية.

ولفت إلى أنّ الملف الحقوقي فى مصر شهد تقدما على الصعيدين الإنساني والدولى، إضافة إلى رفع القدرات والتنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية للفرد والتي تكفل الحقوق والحريات.

وقال: «هناك إصرار واضح من الدولة أن تنهض بالمواطن مع بناء الدولة الحديثة، في ظل التحديات الدولية وهبوط الاقتصاد العالمي، وكذلك طبقا للمعاير الدولية سواء علي الصعيد الدبلوماسي واحترام المواثيق الدولية والاتفاقيات الدولية وتبني صداقات مع الدول وتبادل المعلومات والخبرات».