سعر الذهب اليوم عيار 21 في محلات الصاغة بالإسكندرية: 1435 جنيها للجرام

وصل سعر الذهب اليوم عيار 21، في محلات الصاغة بالإسكندرية، إلى 1435 جنيها اليوم.

وقال جورج جاد، عضو شعبة تجار المجوهرات والمصوغات في الإسكندرية، إن سعر الذهب اليوم يتغير بين حين وآخر، حيث سجل سعر الذهب في الأسواق مبلغ 1435 جنيها لجرام 21 لما يسمى بـ«الذهب العربي».

سعر الذهب اليوم عيار 21

وأضاف «جاد» لـ«الوطن»، أن سعر جرام الذهب عيار 21 يتغير يوميا، وذلك بسبب أزمة التضخم العالمية والحالة الاقتصادية في العالم أجمع، ما جعل سعر الذهب يتأثر بها كسلعة حساسة، حيث اتجه البعض لشرائه في ظل تضخم العملات.